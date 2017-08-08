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В Твери пройдет фестиваль шавармы

08 Августа 2017 18:11
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Прекрасная новость для любителей шавармы. В Твери пройдет шаварма-фест, который объединит любителей и фанатов этого блюда. Организаторы обещают - будет интересно и очень вкусно. Фестиваль они назвали настоящим событием этого лета.
Всех пришедших ждут лекции по развитию стрит-фуда (уличной еды), мастер-классы от поваров по приготовлению шаварм, ну и, конечно, здесь ее можно будет отведать.
Праздник пройдет 27 августа с 11 до 18 часов в Горсаду.

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Метки: шаварма шаварма в твери шаварма-фест
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Комментарии (10)

  • Ин окентий 
    Нормально, без туристов не останемся! Руины Речного вокзала не помеха для праздников и удальских фестивалей! Где наша не пропадала! Ещё покажем всем сомневающимся  в туристическом будущем! (Бертран).
    08.08.2017 18:30
    0 | 7

  • ДеД 
    Никогда не ел... Наверное, многое потерял?
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 18:58
    1 | 4

    • RSERG 
      Желеешь что не отравился?
      08.08.2017 20:20
      0 | 0

  • umorist 
     А фестиваль пирожков - слабо`!
    08.08.2017 19:06
    0 | 2

    • RSERG 
      Или гречневой каши!!! Все таки Тверь русский город !!!
      08.08.2017 20:21
      0 | 0

      • horosheeva.inna 
        В Кашине, вроде, проводят. Ежегодно.
        08.08.2017 20:43
        0 | 0

  • 1234@1234 
    Не написали из чего шаварма,из собачатины или кошатины или...Два дня назад писали о московском сервилате,в котором обнаружили ДНК человека.(РИА новости).
    08.08.2017 19:11
    0 | 0

  • Кубит 
    А следующий год объявить годом халяльной еды...
    08.08.2017 19:28
    0 | 3

  • Добрая Мышь 
    а шаверма и шаурма будут?
    08.08.2017 19:31
    1 | 4

  • comoneverybody 
    Лишний раз подтвержается близость Москвабада и засилие "москвобадцев" в городе..
    08.08.2017 20:06
    0 | 6
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