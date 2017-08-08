В Твери пройдет фестиваль шавармы

Прекрасная новость для любителей шавармы. В Твери пройдет шаварма-фест, который объединит любителей и фанатов этого блюда. Организаторы обещают - будет интересно и очень вкусно. Фестиваль они назвали настоящим событием этого лета.

Всех пришедших ждут лекции по развитию стрит-фуда (уличной еды), мастер-классы от поваров по приготовлению шаварм, ну и, конечно, здесь ее можно будет отведать.

Праздник пройдет 27 августа с 11 до 18 часов в Горсаду.