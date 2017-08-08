Работы по расчистке русла реки Лазури в Твери планируется завершить досрочно

До 15 октября подрядчик планирует провести благоустройство прилегающей территории. Кроме того, ожидается, что основные работы по расчистке русла будут завершены досрочно. Ранее озвученный срок их окончания был 2019 год.

Благоустройство прилегающей к набережной Лазури территории от улицы Орджоникидзе в сторону улицы 15 лет Октября запланировано подрядной организацией на собственные средства. Ориентировочная стоимость — более 660 тыс. рублей. Согласно проекту, у реки будет оборудована прогулочная дорожка, установлены урны и скамейки.

В план работ по содержанию новой зоны отдыха включат вывоз мусора, уборку территории, покос травы.

Проект по расчистке русла реки Лазури реализуется в рамках Года экологии за счёт финансирования из федерального бюджета в размере 26,3 млн рублей. Работы пройдут на участке длиной более 2,5 км от улицы Володарского в районе парка Победы до Московского шоссе.

Подготовительный этап стартовал в 2016 году. Проведена уборка древесно-кустарниковой растительности, частичная расчистка дна. Для выполнения работ предусмотрено устройство временной грунтовой дороги, а также специальных площадок.