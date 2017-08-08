tvernews.ru
08 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Работы по расчистке русла реки Лазури в Твери планируется завершить досрочно

08 Августа 2017 17:47
Автор:

До 15 октября подрядчик планирует провести благоустройство прилегающей территории. Кроме того, ожидается, что основные работы по расчистке русла будут завершены досрочно. Ранее озвученный срок их окончания был 2019 год.

Благоустройство прилегающей к набережной Лазури территории от улицы Орджоникидзе в сторону улицы 15 лет Октября запланировано подрядной организацией на собственные средства. Ориентировочная стоимость — более 660 тыс. рублей. Согласно проекту, у реки будет оборудована прогулочная дорожка, установлены урны и скамейки.

В план работ по содержанию новой зоны отдыха включат вывоз мусора, уборку территории, покос травы.

Проект по расчистке русла реки Лазури реализуется в рамках Года экологии за счёт финансирования из федерального бюджета в размере 26,3 млн рублей. Работы пройдут на участке длиной более 2,5 км от улицы Володарского в районе парка Победы до Московского шоссе.

Подготовительный этап стартовал в 2016 году. Проведена уборка древесно-кустарниковой растительности, частичная расчистка дна. Для выполнения работ предусмотрено устройство временной грунтовой дороги, а также специальных площадок.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: благоустройство в твери река лазурь русло реки лазури расчитска лазури
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Gans 
    какой подрядчик альтруист
    08.08.2017 18:04
    0 | 1

  • RSERG 
    Там где расчистили можно по новой чистить , потому как там опять камыши растут.
    08.08.2017 20:26
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
114

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

В Твери мужчина набросился на медиков с кулаками

2017-08-02 12:02
63

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
62

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

Что за гусеница?

2017-08-01 21:39
57

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2017-08-02 17:32
57

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
56

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100