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Тверичан приглашают на День охотника

08 Августа 2017 17:37
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Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области приглашает всех желающих принять участие в праздновании Дня охотника, которое состоится 9 сентября в Калининском районе, в деревне Березино. Его организатором выступает Тверской региональный тренировочный центр практической стрельбы "Березино".

На празднике запланированы: соревнования по стрельбе,  демонстрация охотничьих собак, выставка специализированной техники, дегустация блюд охотничьей кухни и многое другое. Одним словом, все гости найдут развлечение по душе. Для посетителей с детьми будут работать игровая площадка.

Вход на мероприятие свободный.

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Метки: день охотника
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Комментарии (5)

  • Кубит 
    Охота и практическая стрельба токмо для несведущего имеет много общего.
    08.08.2017 17:46
    0 | 0

  • MikeH 
    Ну, это смотря кого к мишеням привяжут. Редисок в нашем городе много. Дико хочется .50 пострелять, вот только уж слишком гуманный этот калибр.
    08.08.2017 17:47
    0 | 0

  • Bonch 
        Главное  что б  ни  одно  животное  не  погибло  и не пострадало.
  Иначе  день  охотника  будет  днём  убийц.
    08.08.2017 18:00
    0 | 3

    • Net. 
      Bonch, +100500!
      08.08.2017 18:02
      0 | 3

      • horton 
        Бонч, Нет, согласна с вами, но вот "дегустация блюд охотничьей кухни" подразумевает не суп из грибочков, мне кажется...
        08.08.2017 18:53
        1 | 1
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