Тверичан приглашают на День охотника

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области приглашает всех желающих принять участие в праздновании Дня охотника, которое состоится 9 сентября в Калининском районе, в деревне Березино. Его организатором выступает Тверской региональный тренировочный центр практической стрельбы "Березино".
На празднике запланированы: соревнования по стрельбе, демонстрация охотничьих собак, выставка специализированной техники, дегустация блюд охотничьей кухни и многое другое. Одним словом, все гости найдут развлечение по душе. Для посетителей с детьми будут работать игровая площадка.
Вход на мероприятие свободный.
Комментарии (5)
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Bonch
08.08.2017 18:00
0
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3
Net.
08.08.2017 18:02
0
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3
horton
08.08.2017 18:53
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