Тверичан приглашают на День охотника

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области приглашает всех желающих принять участие в праздновании Дня охотника, которое состоится 9 сентября в Калининском районе, в деревне Березино. Его организатором выступает Тверской региональный тренировочный центр практической стрельбы "Березино".

На празднике запланированы: соревнования по стрельбе, демонстрация охотничьих собак, выставка специализированной техники, дегустация блюд охотничьей кухни и многое другое. Одним словом, все гости найдут развлечение по душе. Для посетителей с детьми будут работать игровая площадка.

Вход на мероприятие свободный.