Сборная Тверской области заняла первое место на Спартакиаде учащихся России по гребле на байдарках и каноэ

Представители Тверской области привезли несколько медалей с VIII летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ. В командном зачёте сборная региона заняла первое место. Соревнования федерального уровня прошли в Краснодаре и объединили спортсменов в возрасте 15-16 лет из разных субъектов РФ.

Золото спартакиады на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке взяла Анастасия Важинская. Мужской квартет в составе Никиты Баранникова, Артёма Маханько, Кирилла Болтунова и Матвея Гаврилова занял третье место на дистанции 1000 метров. Никита Баранников также стал серебряным призёром на дистанциях 200 и 1000 метров в одиночных заездах.

Софья Абушаева и Полина Ильина в каноэ-двойке стали вторыми на дистанции 500 метров, сообщает правительство Тверской области