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За полгода в Тверской области родилось 6472 ребенка, в том числе 84 двойни и 2 тройни

08 Августа 2017 16:13
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По данным родовых сертификатов за полгода в Тверской области родилось 6472 ребенка, в том числе 84 двойни и 2 тройни. По сложившейся традиции среди новорожденных лидируют мальчики: 3408 мальчиков и 3064 девочки. Средний вес и рост детей составил 3,35 кг и 51,94 см соответственно. Больше всего детей появилось на свет в Перинатальном центре (1173 ребенка), сообщает Тверское региональное отделение Фонда социального страхования

В 2017 году 2438 женщин стали мамами в первый раз, а мамами четырех и более детей стали 386 женщин. Средний возраст мам составил 29 лет. 231 жительница Тверской области родила ребенка после 40 лет.

Родовый сертификат выдает женская консультация. Сертификат выдается на сроке беременности 30 недель (при многоплодной беременности – 28 недель). Для получения сертификата необходимо представить паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

 

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Метки: рождаемость в тверской области Тверское региональное отделение Фонда социального страхования
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