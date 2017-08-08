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Психически нездоровую уроженку Тверской области задержало ФСБ

08 Августа 2017 14:56
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36-летнюю уроженку Тверской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали на окраине Палассовского района Волгоградской области.

Психически нездоровая женщина планировала «побег за границу», сообщает информагентство Волгоград News со ссылкой на ведомство. Она строила планы миновать границу и перебраться в Казахстан.

Женщина не имела постоянного места жительства, работы и проживала в одном из заброшенных домов, расположенных в лесопосадке вблизи хутора Заливного Лиманского сельского поселения Палласовского района. Никаких документов, удостоверяющих личность, у нее не было, при этом она вынашивала план незаконно попасть из Российской Федерации в Республику Казахстан.

В ходе проверок было установлено, что она является психически больной. Своевременно принятые меры предотвратили возможное нарушение границы, а саму нарушительницу поместили на лечение в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба пограничного ФСБ.

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Метки: фсб попытка перейти границу сбежать заграницу
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Комментарии (6)

  • Ин окентий 
    психически нездоровые граждане остаются в тверской области, а не стремятся покинуть ее пределы... так что не надо гнать на гражданку!
    08.08.2017 15:28
    0 | 10

    • vorobjaninoff 
      Я, конечно, не психиатр, но не вижу тут ничего нездорового...
      08.08.2017 15:56
      0 | 2

      • Ин окентий 
        при наличии возможности свалить из нероссийскАй  области , психически здоровый пренепременно воспользуется этим, коллега.
        08.08.2017 16:01
        0 | 3

      • kentara 
        Психически нездоровые выращивают планы, здоровые просто пересекают границу..
        08.08.2017 17:21
        0 | 3

  • Кубит 
    ФСБ занимается психами?
Или психа от не психа отличить не может?
Или она не псих, но так надо?
    08.08.2017 17:18
    0 | 0

    • kentara 
      Пограничники попрежнему в составе ФСБ...
      08.08.2017 17:22
      0 | 2
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