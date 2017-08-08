Психически нездоровую уроженку Тверской области задержало ФСБ

36-летнюю уроженку Тверской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали на окраине Палассовского района Волгоградской области.

Психически нездоровая женщина планировала «побег за границу», сообщает информагентство Волгоград News со ссылкой на ведомство. Она строила планы миновать границу и перебраться в Казахстан.

Женщина не имела постоянного места жительства, работы и проживала в одном из заброшенных домов, расположенных в лесопосадке вблизи хутора Заливного Лиманского сельского поселения Палласовского района. Никаких документов, удостоверяющих личность, у нее не было, при этом она вынашивала план незаконно попасть из Российской Федерации в Республику Казахстан.

В ходе проверок было установлено, что она является психически больной. Своевременно принятые меры предотвратили возможное нарушение границы, а саму нарушительницу поместили на лечение в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба пограничного ФСБ.