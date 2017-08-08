Бомж обокрал дачный дом, а затем поселился в нем

В полицию обратилась 59-летня жительница Москвы. Женщина рассказала, что неизвестный проник в принадлежащий ей дачный дом, расположенный в деревне Молотино Ржевского района, похитил имущество, а также повредил входную дверь, оконные рамы и бытовую технику. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Стражи правопорядка установили причастность к совершению преступления 43-летнего мужчины без определенного места жительства. Как пояснил подозреваемый, похищенное имущество он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. После совершения кражи он решил поселиться в доме, который ограбил. Во время проживания мужчина повредил имущество, принадлежащее хозяйке.

Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщает УМВД России по Тверской области