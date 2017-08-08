Пенсионный фонд сообщает, что в августе пенсии увеличатся на 220 рублей

В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году начисляли страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2016 году пенсионера, пересчитанной в пенсионные баллы, количество которых составляет не более трех.

В Тверской области перерасчет пенсии произведен более 110 тысячам работающих пенсионеров, что составляет 28 процентов от общего числа пенсионеров региона. Средний размер увеличения пенсии составил 220 рублей.