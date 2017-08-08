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Пенсионный фонд сообщает, что в августе пенсии увеличатся на 220 рублей

08 Августа 2017 11:24
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В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году начисляли страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2016 году пенсионера, пересчитанной в пенсионные баллы, количество которых составляет не более трех.

В Тверской области перерасчет пенсии произведен более 110 тысячам работающих пенсионеров, что составляет 28 процентов от общего числа пенсионеров региона. Средний размер увеличения пенсии составил 220 рублей.

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Метки: пенсионный фонд увеличение пенсии на 220 рублей
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Комментарии (6)

  • bae99 
    Может сразу 380 вольт и не мучиться?
    08.08.2017 11:32
    0 | 2

  • Кубит 
    Везде про эти 220 р. пишут, говорят.
Видимо боятся, что не заметят.
    08.08.2017 11:33
    0 | 3

  • Jailbreak 
    Сейчас главное чтобы после такой новости пенсионеры инфаркт от счастья не получили. Пенсионный фонд, полегче, нельзя же так резко пенсию поднимать! Подняли бы лучше Сечину зарплату, бессовестные
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 11:37
    0 | 2

    • BARBAdos 
      и не говорите, прогнозирую массовый запой у пенсов от радости и проблемы с лишним весом - деньги ж девать некуда....
      08.08.2017 12:01
      0 | 3

  • Sedmoy 
    "На содержание Путина в 2017 году заложено 15 млрд." Щитаю мало. Я б добавил. А пенсам наоборот бы, снизил. Тыщи на две. Враг у ворот. Окружают уже. Рогозина вон, уже даже молдване к себе не пускают, хоть он - бедолага и замаскировался как мог, затесался среди простого люда в скромном "борту"  (оборзели в корень, нах.). Кто нас защитит, с Рогозиным, а? Я вас спрашиваю!? Если не ОН, то кто?
    08.08.2017 11:46
    0 | 3

  • Судья 
    депутатам даже таких денег не добавляют)))ха ха
    08.08.2017 13:49
    0 | 0
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