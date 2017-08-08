В Твери проверили выполнение дорожных ремонтных работ на улицах Циолковского и Сквозная

В Твери продолжается кампания по текущему ремонту городских улиц. На многих объектах работы уже вступили в финальную стадию, контроль за ходом выполнения ремонта осуществляется с непременным участием жителей.
В пятницу, 4 августа, представители администрации Пролетарского района совместно с жителями Залинейного микрорайона проверили выполнение дорожных ремонтных работ на улицах Циолковского и Сквозная. Улицы немагистральные, проходящие в основном по частному жилому сектору, однако для местных жителей достаточно значимые. Качество дорожного покрытия на этих улицах долгое время оставляло желать лучшего.
Параллельно с ремонтом дороги решался и ещё один важный вопрос – уличного освещения. Муниципальное предприятие «Тверьгорэлектро», обеспечивающее свет на городских улицах, было задействовано и при проектировании, и до начала дорожного ремонта – для выполнения работ было необходимо перенести одну из опор освещения.
– Вопросы уличного освещения имеют особое значение для частного сектора. Это одна из составляющих качества жизни. Поэтому важно решать эти вопросы системно, – отметил директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман.
Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы освещения и для обсуждения проблем по электроснабжению с жителями микрорайона, в инспекционной поездке приняли участие и сотрудники предприятия.
Ремонт ведётся по установленному графику, срок завершения работ 15 августа. Окончательная приёмка и определение соответствия качества выполненных работ всем техническим нормативам будет проводиться специальной комиссией, сообщает Управление информации
администрации города Твери
Комментарии (2)
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AnlimiT
08.08.2017 12:33
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