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В Твери проверили выполнение дорожных ремонтных работ на улицах Циолковского и Сквозная

В Твери проверили выполнение дорожных ремонтных работ на улицах Циолковского и Сквозная - ТИА
08 Августа 2017 11:05
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Фоторепортаж

В Твери продолжается кампания по текущему ремонту городских улиц. На многих объектах работы уже вступили в финальную стадию, контроль за ходом  выполнения  ремонта осуществляется с непременным участием жителей.

В пятницу, 4 августа, представители администрации Пролетарского района совместно с жителями Залинейного микрорайона проверили  выполнение дорожных ремонтных работ на улицах Циолковского и Сквозная. Улицы немагистральные, проходящие в основном по частному жилому сектору, однако для местных жителей достаточно значимые. Качество дорожного покрытия на этих улицах долгое время оставляло желать лучшего.

Параллельно с ремонтом дороги решался и ещё один важный вопрос – уличного освещения. Муниципальное предприятие «Тверьгорэлектро», обеспечивающее свет на городских улицах, было задействовано и при проектировании, и до начала дорожного ремонта – для выполнения работ было необходимо перенести одну из опор освещения.

– Вопросы уличного освещения имеют особое значение для частного сектора. Это одна из составляющих качества жизни. Поэтому важно решать эти вопросы системно, – отметил директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман.  

Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы освещения  и для обсуждения проблем по  электроснабжению с жителями  микрорайона, в инспекционной поездке  приняли  участие и  сотрудники предприятия.

Ремонт ведётся  по установленному графику, срок завершения работ 15 августа. Окончательная приёмка и определение соответствия  качества выполненных работ всем техническим нормативам  будет проводиться специальной комиссией, сообщает Управление информации
администрации города Твери

 

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Метки: ремонтные работы в Твери проверили выполнение дорожных ремонтных работ
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Комментарии (2)

  • hockey 
    Я меня в обычной деревне уличное освещение сделали 4 года назад, а тут в городе нет ппц.
    08.08.2017 12:01
    0 | 0

  • AnlimiT 
    Вступили в завершающую стадию? Попробуйте завернуть на почти на любую улицу, не магистральную и увидим истинный масштаб работ. Точнее его отсутствие. На многих улицах даже ямочный ремонт не начинался и будет ли вообще.
    08.08.2017 12:33
    0 | 1
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