Житель Твери осужден за кражи ювелирных украшений, ноутбуков, денег и за разбой

Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Твери и его 36-летнего подельника.

Установлено, что подсудимый в июне и августе 2016 года, взломав входную дверь, дважды проникал в жилой дом в Твери, откуда в общей сложности похитил ювелирные украшения, денежные средства, два ноутбука, сотовый телефон, а также две банковские карты, с которых в последующем обналичил денежные средства. Ущерб составил более 270 000 рублей.

Затем в декабре прошлого года он же вместе со своим знакомым, достоверно зная, что потерпевший находится дома, проникли к нему в жилище и, применяя насилие, похитили имущество на общую сумму более 23 000 рублей.

При этом, один из подсудимых взял молоток и угрожал потерпевшему.

В итоге суд приговорил 33-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима и штрафу в размере 30 000 рублей.

А подельника – к 3 годам общего режима, сообщает прокуратура Тверской области.