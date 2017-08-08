Старица отметила юбилей

720-й День рождения отметила Старица. Поздравить старичан с праздником приехал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Первое упоминание о городе относится к 1297 году. Старица строилась при Михаиле Ярославиче Тверском как пограничная крепость. В конце XV века город вместе с другими тверскими владениями присоединили к Москве. В XVII веке город подвергался набегам и осадам польско-литовских отрядов. В начале XVIII века в городе развернулось строительство из белого камня, который добывали по берегам рек Волги, Верхней и Нижней Старицы. «Старицкий мрамор» отправлялся в Санкт-Петербург, Москву и другие города. Он и по сей день добывается и пользуется большим спросом. На месте добычи известняка образовался огромный и уникальный пещерный комплекс. В XVIII веке в Старице процветали торговля и ремесла. К середине XIX века окончательно сложился неповторимый облик города с уникальными памятниками архитектуры, которые так привлекают туристов.

Множество исторических событий и великих имен связано с древним городом Старица и Старицким районом: первый патриарх всея Руси Иов родился в г.Старице и обучался в школе при Старицком Успенском монастыре, в Старице находилась ставка царя Ивана Грозного в период Ливонской войны, многие знаменитые государственные деятели, писатели, художники не раз бывали и жили в Старице. Со старицкой землёй связаны имена выдающихся деятелей науки и культуры: писателей И.И.Лажечникова, А.И.Островского, художника И.И.Левитана, выдающихся флотоводцев и мореплавателей Корниловых, Панафидиных и других. Особое место в истории края занимает имя А.С. Пушкина. В селе Берново, в 50 километрах от Старицы, в двухэтажном особняке Вульфов разместился музей поэта. Наряду с ним в Пушкинское кольцо Верхневолжья вошли Малинники, Курово-Покровское, Павловское, Чукавино.

- Связь времен, связь территорий, связь людей - все это необходимо, чтобы район развивался и видел свои перспективы, - сказал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. - Старицкий район – один из лидеров сельскохозяйственного производства, это важнейшая культурная точка на карте региона. Старицкие пещеры, озеро Денежное, Свято-Успенский монастырь – знаковые объекты региона.

Всё, чем гордится район, создано умом и талантом многих поколений старичан, которые всегда отличались особой любовью к родным местам, стремились сделать свою малую родину богаче и краше.

- Приехал в Старицу 20 лет назад и полюбил, - рассказывает руководитель фестиваля «Родня» в Старицком районе Константин Бенедиктов. - Это место силы для меня. Здесь красивые пейзажи, мой дом, моя семья, монастырь, с которым дружим.

- Несмотря на свой солидный возраст, город идет в ногу со временем, преображается, - говорит директор Старицкой средней общеобразовательной школы Наталья Билетина. - Очень много делается в городе для блага горожан, чтобы город рос, развивался и соответствовал всем требованиям времени.

Славен город и своими спортивными достижениями, причем далеко за пределами Тверской области. Именно здесь, на Старицкой земле готовят мастеров спорта по легкой атлетике.

- Много проводится мероприятий не только городского и районного уровня, но и областного и всероссийского, многие стали уже традиционными, - отмечает директор Старицкой детско-юношеской спортивной школы Елена Белоброва. – У нас сегодня проводятся и этап кубка России по авиамодельному спорту, и футбол, и хоккей. Жители у нас спорт любят, жители со спортом дружат.

За большой личный вклад в развитие города и района четверым жителям Старицы Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев вручил почетные грамоты и благодарности.

Поблагодарил за трудолюбие и созидание старичан глава администрации района Сергей Журавлев:

- В каждом куполе нашего храма, в каждой улочке история не только нашей земли, история всего российского государства, - обратился он к гостям праздника. - Мы годимся нашим прошлым и настоящим, верим в будущее. Мы видим, как благодаря общим усилиям из года в год хорошеет Старицкая земля. Завершается газификация района, большое внимание сегодня уделяется капремонту и реконструкции образовательных учреждений, развитию спортивной инфраструктуры и ремонту дорожной сети. Старицкий район активно участвует в программе поддержки местных инициатив. В этом году в рамках программы запланировано пятнадцать проектов.

Выставки картин, мастер-классы для детей и взрослых, выступления фольклорных и эстрадных коллективов, - этими подарками целый день радовали старичан в юбилейный день города. Завершились торжества праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области