Жительница Тверской области за убийство сожителя отправится в тюрьму, а ее 11-летнюю дочь возьмут под опеку

В Кесовогорском районе за убийство судили местную жительницу 1989 г.р. В ходе судебного разбирательства установлено, что 15 апреля этого года она во время распития спиртных напитков нанесла несколько ударов руками и один удар ножом в грудь своему сожителю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

Женщине с учетом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет.

Над ее 11-летней дочерью установлена опека, сообщает прокуратура Тверской области.