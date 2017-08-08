В Тверской области пьяная женщина за рулем насмерть сбила пешехода и уехала в кювет

7 августа в 11.51 на 236 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Торжокском районе 37-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, сбил 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, переход обозначен дорожной разметкой 1.14.1 и дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2. В результате ДТП мужчина скончался.

Еще один смертельный наезд на пешехода произошел 7 августа в поселке Ранцево Кувшиновского района.

В 19.00 33-летняя женщина-водитель с признаками опьянения, управляя Ваз 211540, сбила 65-летнюю женщину. Она шла по левому краю проезжей части дороги. После этого автомобиль уехал в канаву.

Пешеход погибла на месте, а водитель получила травмы.