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В Тверской области пьяная женщина за рулем насмерть сбила пешехода и уехала в кювет

08 Августа 2017 09:48
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7 августа в 11.51 на 236 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Торжокском районе 37-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, сбил 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, переход обозначен дорожной разметкой 1.14.1 и дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2. В результате ДТП мужчина скончался.

Еще один смертельный наезд на пешехода произошел 7 августа в поселке Ранцево Кувшиновского района.

В 19.00 33-летняя женщина-водитель с признаками опьянения, управляя Ваз 211540, сбила 65-летнюю женщину. Она шла по левому краю проезжей части дороги. После этого автомобиль уехал в канаву.

Пешеход погибла на месте, а водитель получила травмы.

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Метки: погиб пешеход сбила пешехода насмерть сбила пешехода
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Комментарии (4)

  • russs 
    Автоледи не знают пощады!
    08.08.2017 09:57
    0 | 5

    • Proletary 
      который переходил проезжую часть дороги слева направо
В этом вся суть.
      08.08.2017 10:06
      0 | 2

  • Moon_Orchid 
    Биомусор - уверенный в безнаказанности.
    08.08.2017 10:01
    0 | 5

    • Proletary 
      Гидроцефальная Дочь Пескова смотрит на вас с недоумением.
      08.08.2017 10:08
      1 | 5
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