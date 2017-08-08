Речной вокзал оцепили. Оставшаяся часть здания грозит рухнуть в любую минуту

В ночь с 7 на 8 августа в Твери обрушилась часть здания Речного вокзала. Сейчас на месте дежурят сотрудники МЧС, патрули ГИБДД перекрыли подъезд в районе ныне не действующего Успенского собора. За сигнальными лентами ходят немного ошалевшие горожане снимают на гаджеты картину полного разрушения. Близко к опасным руинам никого не подпускают.
Ещё на подходе к зданию слышно, как оно громко трещит, внутри что-то продолжает падать и разрушатся. Велика вероятность того, что оставшаяся часть здания рухнет к вечеру или в ближайшее время.
В 10:00 представители ГУ МЧС по Тверской области и правительства региона будут решать, что делать дальше с рухнувшим символом города.
- Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте, — сказал Андрей Белоцерковский.
Зампред Правительства области также сообщил, что будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания Речного вокзала.
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Кубит
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08.08.2017 11:17
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