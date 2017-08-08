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Речной вокзал оцепили. Оставшаяся часть здания грозит рухнуть в любую минуту

Речной вокзал оцепили. Оставшаяся часть здания грозит рухнуть в любую минуту - ТИА
08 Августа 2017 09:02
Автор:

Фоторепортаж

В ночь с 7 на 8 августа в Твери обрушилась часть здания Речного вокзала. Сейчас на месте дежурят сотрудники МЧС, патрули ГИБДД перекрыли подъезд в районе ныне не действующего Успенского собора. За сигнальными лентами ходят немного ошалевшие горожане снимают на гаджеты картину полного разрушения. Близко к опасным  руинам никого не подпускают.

Ещё на подходе к зданию слышно, как оно громко трещит, внутри что-то продолжает падать и разрушатся. Велика вероятность того, что оставшаяся часть здания рухнет к вечеру или в ближайшее время. 

В 10:00 представители ГУ МЧС по Тверской области и правительства региона будут решать, что делать дальше с рухнувшим символом города.

- Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте, — сказал Андрей Белоцерковский.

Зампред Правительства области также сообщил, что будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания Речного вокзала.

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Метки: речной вокзал речной вокзал в твери рухнул речной вокзал происшествие в твери
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Комментарии (14)

  • russs 
    Отмучился, бедолага.
Годы "правления" Рудени запомнятся именно этим фактом.
    08.08.2017 09:15
    0 | 23

    • bae99 
      Руденя не причем. 
Виновата дерьмократия, которая четверть века просирала богатство страны.
      08.08.2017 09:32
      11 | 4

      • hellraiser 
        Вова сидит 18 лет, и всех губеров после платова назначал именно он , а про губернаторов вообще говорить не хочется - и причем здесь демократия ? При демократии рожи в кабинетах худо бедно меняються - это вина стабильность - стабильный пиндец.
        08.08.2017 11:00
        1 | 3

      • pereima 
        ... и некачественный цемент и кирпич 38 года и послевоенных лет.  Дореволюционные постройки фабрик и казарм стоят.
        08.08.2017 11:16
        0 | 2

  • Kolyan 
    Всё фигня. У нас есть министерство туризма, будут Тверь-Сити и Тверь-Экспо. А пока посмотрите направо - перед вами чудесный вид сгоревшей детской больницы. посмотрите налево - восхитительные руины Речного вокзала. Жаль, Тимофеев не успел все тополя допилить - вид пока еще не так восхитителен, как будет в сентябре, когда опадут последние желтые листья и в полной красоте обнажат прекрасные виды нашего города... пардон, рабочего поселка.. Пардон, уже не рабочего - торгово-развлекательного.
    08.08.2017 09:32
    1 | 17

  • MikeH 
    .
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 09:37
    0 | 5

  • TvereZ 
    Самое время откопать из обломков тушку руфера и кучку гаджетов. И непременно запердить! )))
    08.08.2017 09:42
    0 | 4

  • Бертран 
    Еще вчера мы поняли что случится непоправимое и предприняли все методы для спасения горожан от несчастных случаев. Жертв и пострадавших нет, а это главное, ведь люди- наше всё. С ними нам жить, работать и благоустраивать любимый город!
    08.08.2017 09:43
    11 | 3

  • kudimov 
    Прославимся на всю страну, если оставшаяся часть вокзала рухнет на глазах туристов, выходящих с трехпалубного теплохода.
    08.08.2017 09:51
    0 | 15

  • id1Ray 
    "было законсервировано" - это он всерьез? здание было тупо брошено на саморазрушение
почему за откровенное вранье нет ответственности?
    08.08.2017 09:54
    0 | 15

  • BARBAdos 
    если б было действительно законсервировано, то наверное пол чердака у него бы не снесло. Про инвесторов тоже звиздёж, если так искать инвесторов, то можно сразу же в проспекте написать - "продается земельный участок на берегу Волги, обращаться лет через 10". Власть, что городская, что областная, показала свою импотенцию и неспособность решать задачи даже среднего уровня... С морозовскими казармами скорее всего все также будет, только там придется еще и людей расселять...
    08.08.2017 09:59
    0 | 18

    • Кубит 
      Если будет так же с казармами, то расселять никого не надо будет.
      08.08.2017 10:48
      0 | 1

  • Кубит 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 10:46
    0 | 5

  • Кубит 
    Сгорела детская больница.
Рухнул Речной.
Если следовать теории мистичекого треугольника, то в третий раз нечто произойдет в зоне зеленого круга...
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 11:17
    0 | 6
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