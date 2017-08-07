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В Тверской области назначат специалиста, который будет мониторить состояние дорог и координировать работу ремонтников

07 Августа 2017 19:02
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7 августа на оперативном совещании правительства Тверской области обсуждали реализацию программы ремонта автодорог в регионе. На сегодня большинство контрактов на выполнение работ заключено, дорожники приступили к ремонту.

- Помимо качества работ, необходимо уделять особое внимание и культуре их выполнения. Это касается внешнего вида дорожников, их униформы, установки ограждений на ремонтируемых участках. Примером здесь могут выступать специалисты ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», которые сейчас демонтируют трамвайные пути на улице Советской в Твери. Местным дорожникам есть чему у них поучиться, - отметил губернатор Игорь Руденя.

По информации руководителя регионального Министерства транспорта Игоря Павлова, на сегодня заключено 27 контрактов на ремонт дорог регионального значения. По остальным торги пройдут в ближайшее время. Работы будут вести на 45 объектах, на эти цели направлено 2 млрд 197 млн рублей. Всего планируется привести в порядок более 320 км дорог, более 650 погонных метров мостов.

Также проведены конкурсные процедуры по 163 дорожным объектам муниципального уровня. По некоторым, в частности в Твери, работы уже завершены. Это ремонт дорожного полотна на Горбатом мосту и Новом мосту через Волгу, а также дороги от деревни Старая Константиновка до границы города в направлении Кимр.

Губернатор Игорь Руденя также обратил внимание на необходимость усиления контроля за безопасностью на дорогах региона. Это касается выявления и своевременной ликвидации таких опасных участков, как открытые канализационные люки, крупные ямы и других объектов, влияющих на безопасность движения. Глава региона поручил определить специалиста дорожной отрасли, который будет заниматься оперативным мониторингом состояния дорог и координировать работу ответственных служб по исправлению ситуации.

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Метки: ремонт дорог мониторинг ремонта дорог
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Комментарии (7)

  • Хычник_Ёж 
    одним миллионером и условным сроком в будущем будет больше
    07.08.2017 19:12
    0 | 10

    • Proletary 
      ХУЪ! С Темзы выдачи нет.
      07.08.2017 20:00
      0 | 6

    • Viktor69 
      Должна быть хорошая лаборатория, приборы и постоянный мониторинг.Справится одному специалисту невозможно, должна быть команда.
Как в Твери идет контроль видно всем, контрольные вырезки остаются годами ямами на дороге. Я не видел должного контроля ни разу, профанация всё, для успокоения народа. Не вижу в городе ни одного честного специалиста. По устранению недостатков надо написать ни одно письмо в прокуратуру. На площади Капошвара заставил снять два десятка лишних дорожных знаков. Про искусственные неровности и говорить нечего, за 8 лет , как был введен в действие ГОСТ, не было выполнено ни одной "ИН" по ГОСТ, а это проверяется элементарно, об дорожном полотне и говорить нечего - сплошная халтура.
Улица Ерофеева сплошные дорожные знаки 3.27 "остановка запрещена" господин Кошелев К. по всей видимости понятия не имеет в безопасности дорожного движения, как и ГИБДД. Блог Екимова Виктора.
      07.08.2017 20:56
      0 | 1

  • fen 15 
    Одному человеку это сделать не реально, должна работать вся система, если этого не понимает губернатор и его советники, то очень много вопросов к их компетенции.
    07.08.2017 19:35
    0 | 5

    • nekrasiva12 
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      07.08.2017 20:56
      0 | 0

  • CSM-101 
    Он из зомби? Нечего терять и бесстрашный?
    07.08.2017 19:49
    0 | 3

  • kudimov 
    Бертран точно справится) Заодно будет НН выкладывать и из цЫрка не вылезать
    07.08.2017 20:04
    0 | 1
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