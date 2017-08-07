В Тверской области назначат специалиста, который будет мониторить состояние дорог и координировать работу ремонтников

7 августа на оперативном совещании правительства Тверской области обсуждали реализацию программы ремонта автодорог в регионе. На сегодня большинство контрактов на выполнение работ заключено, дорожники приступили к ремонту.

- Помимо качества работ, необходимо уделять особое внимание и культуре их выполнения. Это касается внешнего вида дорожников, их униформы, установки ограждений на ремонтируемых участках. Примером здесь могут выступать специалисты ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», которые сейчас демонтируют трамвайные пути на улице Советской в Твери. Местным дорожникам есть чему у них поучиться, - отметил губернатор Игорь Руденя.

По информации руководителя регионального Министерства транспорта Игоря Павлова, на сегодня заключено 27 контрактов на ремонт дорог регионального значения. По остальным торги пройдут в ближайшее время. Работы будут вести на 45 объектах, на эти цели направлено 2 млрд 197 млн рублей. Всего планируется привести в порядок более 320 км дорог, более 650 погонных метров мостов.

Также проведены конкурсные процедуры по 163 дорожным объектам муниципального уровня. По некоторым, в частности в Твери, работы уже завершены. Это ремонт дорожного полотна на Горбатом мосту и Новом мосту через Волгу, а также дороги от деревни Старая Константиновка до границы города в направлении Кимр.

Губернатор Игорь Руденя также обратил внимание на необходимость усиления контроля за безопасностью на дорогах региона. Это касается выявления и своевременной ликвидации таких опасных участков, как открытые канализационные люки, крупные ямы и других объектов, влияющих на безопасность движения. Глава региона поручил определить специалиста дорожной отрасли, который будет заниматься оперативным мониторингом состояния дорог и координировать работу ответственных служб по исправлению ситуации.