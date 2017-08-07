В Твери будут выбирать самых стильных Матроскиных

19 и 20 августа в Твери пройдёт международная выставка кошек под эгидой WCF, которая получила название "Очаровательные глазки". В настоящий момент больше всего заявок на участие подано на сибирских кошек и кошек породы мейн-кун.
Поскольку одновременно с первым днем выставки будет отмечаться День русской тельняшки (19 августа), на выставке проведут конкурс костюмов, включающих этот элемент одежды моряков.
Некоторые участники выставки уже начали готовиться к конкурсу.
Посетители выставки тоже могут почувствовать себя в роли судей. Они будут определять победителей фотоконкурса "Очаровательные глазки", на который принимаются снимки любого участника выставки.
Сообщает портал zoo69.ru
Комментарии (3)
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nynkuH
07.08.2017 20:40
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