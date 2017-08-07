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В Твери будут выбирать самых стильных Матроскиных

07 Августа 2017 17:05
Автор:
Фотограф: Фото портала zoo69.ru

Фоторепортаж

19 и 20 августа в Твери пройдёт международная выставка кошек  под эгидой WCF, которая получила название "Очаровательные глазки". В настоящий момент больше всего  заявок на участие подано на сибирских кошек и кошек породы мейн-кун.

Поскольку одновременно с первым днем выставки будет отмечаться День русской тельняшки (19 августа), на выставке проведут конкурс костюмов, включающих этот элемент одежды моряков.

Некоторые участники выставки уже начали готовиться к конкурсу.

Посетители выставки тоже могут почувствовать себя в роли судей. Они будут определять победителей фотоконкурса "Очаровательные глазки", на который принимаются  снимки любого участника выставки.

Сообщает портал zoo69.ru

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Метки: выставка кошек коты в тельняшках матроскин
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Комментарии (3)

  • Хычник_Ёж 
    прав Лавров,ой прав!
    Прикрепленные изображения:
    07.08.2017 17:47
    1 | 0

    • nekrasiva12 
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      07.08.2017 20:56
      1 | 0

  • nynkuH 
    За котанов - зелень
    07.08.2017 20:40
    1 | 0
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