В Твери будут выбирать самых стильных Матроскиных

19 и 20 августа в Твери пройдёт международная выставка кошек под эгидой WCF, которая получила название "Очаровательные глазки". В настоящий момент больше всего заявок на участие подано на сибирских кошек и кошек породы мейн-кун.

Поскольку одновременно с первым днем выставки будет отмечаться День русской тельняшки (19 августа), на выставке проведут конкурс костюмов, включающих этот элемент одежды моряков.

Некоторые участники выставки уже начали готовиться к конкурсу.

Посетители выставки тоже могут почувствовать себя в роли судей. Они будут определять победителей фотоконкурса "Очаровательные глазки", на который принимаются снимки любого участника выставки.

Сообщает портал zoo69.ru