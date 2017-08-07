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В Тверской области идет ремонт подъездных путей к истоку Волги и Ниловой пустыни

07 Августа 2017 17:03
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В Осташковском районе идет ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам. О ходе работ губернатору Игорю Рудене на оперативном совещании с членами правительства региона доложил министр транспорта Тверской области Игорь Павлов, который в минувшие выходные побывал в муниципальном образовании.

Министр рассказал, что ремонт 20 километрового участка, ведущего к Ниловой пустыни, при благоприятных погодных условиях планируется завершить в течение недели. В работах задействовано около 50 единиц техники. С середины августа подрядная организация перейдет на пятнадцатикилометровый участок – выезд из Осташкова в сторону Волговерховья. В планах – укладка качественного асфальтового покрытия до конца августа.

Кроме того, отремонтировано 13 километров улично-дорожной сети Осташкова. В таком объеме работы здесь не проводились на протяжении многих лет. Финансирование из областного бюджета составило 53 млн рублей.

По словам директора по общим вопросам Верхневолжского кожевенного завода Юрия Кирова, работы выполняются своевременно, качественно, в полном объеме.

- За много лет дороги в городе и районе пришли в плачевное состояние. С весны 2017 года идет замена транспортного полотна. Любая территория начинается с дорог, считаю, что вектор, выбранный правительством региона, и поддержанный осташами, правильный, - сказала председатель Собрания депутатов муниципального образования Осташковский район Лариса Резникова.

Также в Осташковском районе прошло совещание с представителями Тверского дорожного фонда, Собрания депутатов Осташковского района, подрядной организации ООО «Экоград». Участники встречи посетили площадку современного мобильного асфальтобетонного завода.

В зоне особого внимания – качество материалов, которые применяются при ремонте. По поручению губернатора были приняты стандарты качества производства дорожных работ, в том числе высокие требования к материалам. На объектах в Осташковском районе они соблюдаются, сообщает правительство Тверской области

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Метки: ремонт дорог тверская область
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Комментарии (7)

  • Proletary 
    К Ниловой пустыни был вполне приличный асфальт (по сравнению с двором Пролетарки - точно). Надеюсь, при краже денег из бюджета его не испортят.
    07.08.2017 17:36
    0 | 5

    • nekrasiva12 
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      07.08.2017 20:56
      0 | 0

  • Net. 
    Наконец то! До истока последние километры вообще а-тас-с-с!
    07.08.2017 17:59
    0 | 4

  • Jailbreak 
    Жаль, что в  Черногубовском сельском поселении нет Ниловой пустыни, поэтому ремонт, теоретически начавшийся в 2016-и, практически не начнётся никогда.
    Прикрепленные изображения:
    07.08.2017 18:38
    0 | 6

    • abeltv 
      Так это же реклама ЕР перед выборами, чтобы вы правильно голосовали....
      07.08.2017 19:08
      0 | 2

  • fen 15 
    А разве этот участок дороги не планировали к 350 летнему юбилею сдать? Странно как-то перед приездом патриарха все СМИ трубили сделаем, сдадим, всё прошло на высоком уровне.
    07.08.2017 19:48
    0 | 0

  • Andr B 
    За осташков и исток - спасибо. Правда наконец делают и делают основательно.
    07.08.2017 19:57
    1 | 2
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