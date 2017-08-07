В Тверской области идет ремонт подъездных путей к истоку Волги и Ниловой пустыни

В Осташковском районе идет ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам. О ходе работ губернатору Игорю Рудене на оперативном совещании с членами правительства региона доложил министр транспорта Тверской области Игорь Павлов, который в минувшие выходные побывал в муниципальном образовании.

Министр рассказал, что ремонт 20 километрового участка, ведущего к Ниловой пустыни, при благоприятных погодных условиях планируется завершить в течение недели. В работах задействовано около 50 единиц техники. С середины августа подрядная организация перейдет на пятнадцатикилометровый участок – выезд из Осташкова в сторону Волговерховья. В планах – укладка качественного асфальтового покрытия до конца августа.

Кроме того, отремонтировано 13 километров улично-дорожной сети Осташкова. В таком объеме работы здесь не проводились на протяжении многих лет. Финансирование из областного бюджета составило 53 млн рублей.

По словам директора по общим вопросам Верхневолжского кожевенного завода Юрия Кирова, работы выполняются своевременно, качественно, в полном объеме.

- За много лет дороги в городе и районе пришли в плачевное состояние. С весны 2017 года идет замена транспортного полотна. Любая территория начинается с дорог, считаю, что вектор, выбранный правительством региона, и поддержанный осташами, правильный, - сказала председатель Собрания депутатов муниципального образования Осташковский район Лариса Резникова.

Также в Осташковском районе прошло совещание с представителями Тверского дорожного фонда, Собрания депутатов Осташковского района, подрядной организации ООО «Экоград». Участники встречи посетили площадку современного мобильного асфальтобетонного завода.

В зоне особого внимания – качество материалов, которые применяются при ремонте. По поручению губернатора были приняты стандарты качества производства дорожных работ, в том числе высокие требования к материалам. На объектах в Осташковском районе они соблюдаются, сообщает правительство Тверской области