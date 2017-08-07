В городе Бологое пожар удалось потушить быстро, но хозяин квартиры задохнулся

Утром 7 августа, около 9:30 начался пожар в жилом домена ул. Реалбаза в городе Бологое. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на первом этаже в небольшом деревянном доме. Пожар ликвидировали очень оперативно соседи. Выгорел только пол на площади в полметра. Но на диване был обнаружен труп хозяина квартиры - мужчины 1961 года рождения. По мнению экспертов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении самого погибшего.