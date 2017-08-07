В Твери на городском пляже состоялся волейбольный турнир «Здоров как донор»

Ежегодный турнир «Здоров как донор» прошел 5 августа, его организаторами выступили Центр НКО и Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов при поддержке Администрации города Твери.

Перед началом состязания состоялось мероприятие от проекта «Чего хочет Тверь»: директор Центра НКО Юлия Саранова провела лекцию по теме донорства – рассказала про то, как стать донором, где можно сдать кровь, какие требования предъявляются к донорам, а также про проект «Подари каплю Надежды», который занимается пропагандой безвозмездного донорства крови в Твери с 2008 года.

В волейбольном турнире приняли участие любительские команды горожан, и в финале состоялся товарищеский матч по волейболу между командой Тверской городской думы и командой жителей Твери «Пляж», который завершился со счетом 3:0 в пользу жителей.

Таким образом кубок победителей товарищеского матча перешел от Тверской городской Думы (команда была победителем 2 года подряд) к команде горожан.