Пострадавшие от урагана населённые пункты Тверской области переводят на штатную схему электроснабжения

Муниципальные образования Тверской области, пострадавшие от ураганов на прошлой неделе, переходят на штатную схему энергоснабжения. Восстановление стабильной работы электросетевого комплекса стало одной из тем оперативного совещания правительства Тверской области 7 августа.

По данным ПАО МРСК Центра – «Тверьэнерго», основные сети восстановлены. Порядка трёх тысяч потребителей Тверской области остаются запитанными от 65 резервных источников снабжения электроэнергией, еще часть — по временным схемам энергоснабжения. После того, как тот или иной участок сети восстанавливается и вводится в работу, резервные источники оперативно перебрасываются в места, где есть в них потребность.

По мере перевода поселений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии. При этом ни один населённый пункт численностью более ста жителей не обесточивается полностью.

Энергетики совместно с ГУ МЧС России по Тверской области продолжают работы по расчистке завалов деревьев на линиях электропередачи, а также на подъездных дорогах к ним. Спасатели помогают выявлять потребителей, которые подключены к обесточенным электрическим сетям, находящимся в ведении не тверского филиала МРСК Центра, а садово-некоммерческих организаций, территориальных сетевых организаций и других собственников.

Всего в ликвидации последствий непогоды было задействовано более 1 тысячи энергетиков, в том числе около 500 специалистов из других регионов.

О фактах перебоев в электроснабжении можно сообщить по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.