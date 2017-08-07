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Пострадавшие от урагана населённые пункты Тверской области переводят на штатную схему электроснабжения

07 Августа 2017 16:01
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Муниципальные образования Тверской области, пострадавшие от ураганов на прошлой неделе, переходят на штатную схему энергоснабжения. Восстановление стабильной работы электросетевого комплекса стало одной из тем оперативного совещания правительства Тверской области 7 августа.

По данным ПАО МРСК Центра – «Тверьэнерго», основные сети восстановлены. Порядка трёх тысяч потребителей Тверской области остаются запитанными от 65 резервных источников снабжения электроэнергией, еще часть — по временным схемам энергоснабжения. После того, как тот или иной участок сети восстанавливается и вводится в работу, резервные источники оперативно перебрасываются в места, где есть в них потребность.

По мере перевода поселений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии. При этом ни один населённый пункт численностью более ста жителей не обесточивается полностью.

Энергетики совместно с ГУ МЧС России по Тверской области продолжают работы по расчистке завалов деревьев на линиях электропередачи, а также на подъездных дорогах к ним. Спасатели помогают выявлять потребителей, которые подключены к обесточенным электрическим сетям, находящимся в ведении не тверского филиала МРСК Центра, а садово-некоммерческих организаций, территориальных сетевых организаций и других собственников.

Всего в ликвидации последствий непогоды было задействовано более 1 тысячи энергетиков, в том числе  около 500 специалистов из других регионов.

О фактах перебоев в электроснабжении можно сообщить по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.

 

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Метки: ураган в тверской области отключения электричества мрск цента тверьэнерго
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