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В Тверской области перед новым учебным годом проверяют школы

В Тверской области перед новым учебным годом проверяют школы - ТИА
07 Августа 2017 15:25
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Стартовала кампания по приему школ к новому учебному году. К 1 сентября проверить предстоит 1 059 образовательных организаций.

Мероприятия по приёмке и оценке готовности организаций проводят 43 муниципальных межведомственных комиссии, в составе которых - представители регионального подразделения МЧС России, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления МВД России по Тверской области.

На проведение ремонтных работ и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности из консолидированного бюджета Тверской области направлено 465,4 млн рублей.

В 53 школах 29 муниципальных образований проводятся капитальные ремонты спортивных залов, санитарно-технических узлов, замена оконных блоков, ремонты кровель зданий.

В 13 сельских школах идет ремонт спортивных залов, в одной школе перепрофилируется аудитория под спортивный зал, 4 открытых плоскостных спортивных сооружения оснащаются спортивным оборудованием, создаются 5 школьных спортивных клубов.

С целью ликвидации второй смены в 12 школах города Твери, Калязинского и Лихославльского районов проводятся ремонтные работы для ввода 580 новых мест.

Завершается строительство школы на 150 ученических и 25 детских мест в деревне Степурино Старицкого района и детского сада на 100 мест в посёлке Хотилово Бологовского района, возводится школа на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» города Твери.

Приёмка образовательных организаций Тверской области завершится до 19 августа, сообщает правительство Тверской области

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Метки: новый учебный год приёмка школ
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Комментарии (3)

  • angst_de 
    А когда перестанут "проводить ремонтные работы для ввода  новых мест", и на месте убогих зданий 50-60- летнего возраста появятся современные здания школ для наших детей?! Будет ли программа реновации для тверских школ?  Ответ, к сожалению, очевиден...
    07.08.2017 17:06
    0 | 4

    • nekrasiva12 
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      07.08.2017 20:59
      0 | 0

  • mednoe521 
    Для того и зарплату сделали директорам  школ с "диким" отрывом от учителей, чтобы сидели смирно и задавали только удобные вопросы руководителям, без всяких там... а почему! Задавать вопросы - это прерогатива начальников над начальниками. Короче, спектакль продолжается....нескончаемый марлезонский балет...
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    07.08.2017 20:44
    0 | 0
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