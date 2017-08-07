В Тверской области перед новым учебным годом проверяют школы

Стартовала кампания по приему школ к новому учебному году. К 1 сентября проверить предстоит 1 059 образовательных организаций.

Мероприятия по приёмке и оценке готовности организаций проводят 43 муниципальных межведомственных комиссии, в составе которых - представители регионального подразделения МЧС России, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления МВД России по Тверской области.

На проведение ремонтных работ и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности из консолидированного бюджета Тверской области направлено 465,4 млн рублей.

В 53 школах 29 муниципальных образований проводятся капитальные ремонты спортивных залов, санитарно-технических узлов, замена оконных блоков, ремонты кровель зданий.

В 13 сельских школах идет ремонт спортивных залов, в одной школе перепрофилируется аудитория под спортивный зал, 4 открытых плоскостных спортивных сооружения оснащаются спортивным оборудованием, создаются 5 школьных спортивных клубов.

С целью ликвидации второй смены в 12 школах города Твери, Калязинского и Лихославльского районов проводятся ремонтные работы для ввода 580 новых мест.

Завершается строительство школы на 150 ученических и 25 детских мест в деревне Степурино Старицкого района и детского сада на 100 мест в посёлке Хотилово Бологовского района, возводится школа на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» города Твери.

Приёмка образовательных организаций Тверской области завершится до 19 августа, сообщает правительство Тверской области