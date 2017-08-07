Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни для россиян

Ключевая цель – увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % к 2025 году, сообщается на сайте кабинета министров.

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».

Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.

В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года – до 60%. А также планируется снизить распространённость потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году.

Кроме того, власти намерены снизить потребление алкоголя на душу населения с десяти литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до восьми литров в 2025 году.