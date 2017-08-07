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Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни для россиян

07 Августа 2017 15:06
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Ключевая цель – увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % к 2025 году, сообщается на сайте кабинета министров.

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».

Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.

В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года – до 60%. А также планируется снизить распространённость потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году.

Кроме того, власти намерены снизить потребление алкоголя на душу населения с десяти литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до восьми литров в 2025 году.

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Метки: правительство рф проект здорового образа жизни
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Комментарии (19)

  • TvereZ 
    [Ленинград - ЗОЖ.avi]
Первыйнах! )))
    07.08.2017 15:10
    0 | 7

    • nekrasiva12 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
      07.08.2017 20:59
      0 | 0

  • russs 
    ПФ - не одобряет!
    07.08.2017 15:13
    0 | 6

  • hatamoto san 
    у нас девочки из школы под окнами перекуры устраивают и детишки мелкие с матюками бегают - красота!!!
    07.08.2017 15:18
    0 | 5

  • Эго 
    Порвало: "В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года – до 60%." Интересно, как будет определяться сия приверженность и какой радикальный способ для достижения заданного процентного соотношения будет выбран: тотальное распространение суррогатного алкоголя или усиленное уничтожение доступной медицинской помощи на фоне снижения роста рождаемости и увеличения смертности?
    07.08.2017 15:29
    0 | 7

    • Proletary 
      Мочить козлов. Это СПАРТАААА!!!1111
      07.08.2017 16:25
      0 | 4

      • Эго 
        Сразу стал понятен принцип достижения озвученных процентов: ежели какой гражданин вольно или невольно сей показатель вдруг ухудшит, то для него всегда найдется Кеадас.
        07.08.2017 16:34
        0 | 2

  • kudimov 
    У нас наверно самое здоровое население было в конце 80-х и самом начале 90-х, когда сигареты хрен купишь, водка с двух часов и очередь, полки в магазинах пустые... Люди занимались "спортом" - ходили пешком из магазина в магазин в поисках еды и стояли по любому поводу в очередях.
    07.08.2017 15:38
    1 | 7

  • romflyag 
    Какой ерундой заниматься всякие чухонцы типа депутатов и правительства. И никто из этих лоботрясов за подобную ахинее ответственности не несет.
    07.08.2017 15:43
    0 | 6

    • Proletary 
      Вот ща обидно за чухонцев было. Тверь ваще на угофинских землях расположена.
      07.08.2017 16:26
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    А денюжек на ЗОЖ правительство подкинет? А то здоровые продукты нынче по кошельку бьют прилично так... Огород не предлагать, не люблю в земле ковыряться еще с тех самых 90-х. И денюжек на досуг культурный тоже не мешало бы, а то соберешься куда выйти, глянешь ценник, плюнешь и пойдешь за водкой с сигаретами, ибо дешевле в разы...
    07.08.2017 15:48
    0 | 7

    • Old_man 
      Для роста числа людей приверженных ЗОЖ в первую очередь необходим рост их уровня благосостояния. Необходимо чтобы у человека голова не болела от мыслей в поисках работы, а сама работа оплачивалась бы достойно. Нужно чтобы жизнь доставляла человеку радость, и он хотел бы прожить как можно дольше.
      07.08.2017 16:19
      0 | 6

  • MikeH 
    Лолшто?
    07.08.2017 15:57
    0 | 1

    • Proletary 
      В бюджете лишнее завелось, вотчо. Поправить надо.
      07.08.2017 16:27
      0 | 3

      • Житель подземелья 
        В бюджете лишнее? В дефицитном? Вот перед выборами у кого-то зачесалось - это таки да, в это я еще поверю.
        07.08.2017 16:57
        0 | 3

        • BARBAdos 
          вот именно, учитывая, что главными пунктами приобщения россиян к ЗОЖ являются снижение потребления табака и алкоголя, то следует ожидать очередного повышения акцизов на данные товары - этим скорее всего все и ограничится...
          07.08.2017 17:01
          0 | 4

          • Эго 
            )) У вас сомнения по этому поводу?  РПЦ настаивает на повышении цен на алкоголь https://lenta.ru/news/2017/07/29/alcopop/
            07.08.2017 18:04
            0 | 2

  • Kolyan 
    Поскольку правительство живет в параллельной реальности, то и такие новости нужно воспринимать параллельно.
    07.08.2017 16:03
    0 | 8

  • mednoe521 
    К 2025 году г-на губернатора И.М. Рудени здесь не будет (а может быть и до 20 года) Отсюда вывод, как в лозунгах из той жизни... " ...правильной дорогой идёте, товарищи или  наша цель - коммунизм!"
    Прикрепленные изображения:
    07.08.2017 21:01
    0 | 1
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