7 августа можно будет наблюдать "кровавую" луну

Вечером 7 августа 2017 года с 20:24 мск до 22:19 мск состоится частное затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом. Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска, сообщает Московский планетарий

И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть, и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

Лунное затмение станет предшественником солнечного, которое состоится 21 августа.