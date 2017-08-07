За посредничество во взятке в 350 000 рублей мужчина получил 3 года условно

Пролетарский районный суд вынес приговор Михай Р. А. по статье покушение на посредничество во взяточничестве, его приговорили 3 годам условного срока.

Осужденный предложил женщине за вознаграждение досрочно освободить её дочь из колонии, где последняя отбывала наказание.

Для этого Михай выступить в качестве посредника во взяточничестве обратился к ранее знакомому мужчине, который сообщил о возможности договориться со знакомыми ему лицами исправительной колонии, которые за денежное вознаграждение в сумме 470 000 рублей смогут совершить действия, направленные на условно-досрочное освобождении.

Женщина передала Михай 180 000 рублей и 170 000 в качестве взятки для условно-досрочного освобождению ее дочери.

Таким образом, своими действиями Михай Р.А. совершил покушение на посредничество во взяточничестве в сумме 350 000 рублей, что в соответствии с примечанием 1 к ст.290 УК РФ является крупным размером взятки.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью