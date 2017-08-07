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В России за два года уничтожили около 17 тысяч тонн санкционных продуктов

07 Августа 2017 12:35
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В ответ на санкции Россия в августе 2014 года ввела продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, позднее список стран расширился. Запрет на ввоз санкционных продуктов продлили до конца 2018 года. По данным Россельхознадзора, за два года в нашей стране уничтожили около 17 тысяч тонн запрещённых товаров, сообщает mir24.tv со ссылкой на «Интерфакс». Из них 16,4 тысячи тонн - продукция растительного происхождения. Еще около 500 тонн - продукция животноводства.

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», согласно которому сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, попавших под эмбарго, подлежит изъятию и уничтожению (как правило, механическим путём на полигонах ТБО).

По информации Россельхознадзора, наиболее активно выявляют санкционную продукцию  территориальные управления по Брянской и Смоленской областям, по Тверской и Псковской областям, находящиеся на административной границе с Белоруссией, через которую и предпринимаются основные попытки контрабанды.

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Метки: россельхознадзор санкционные продукты уничтожение санкционных продуктов
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Комментарии (5)

  • hatamoto san 
    283 вагона, однако...
    07.08.2017 12:47
    0 | 0

  • Эго 
    "В России за два года уничтожили около 17 тысяч тонн санкционных продуктов " И это еще не предел! Нарастим темпы и объемы уничтожения! Ура, товарищи!
    07.08.2017 12:51
    0 | 4

  • dsmile 
    Осенью,собирая неурожай вспомните,что творили!
    07.08.2017 13:14
    0 | 1

    • Lilu 
      Все недостачи включат в стоимость продуктов. Делов-то.
      07.08.2017 13:20
      0 | 1

  • Proletary 
    Фигня, Тофет пока не переплюнут. Но мы на пути. Слава России!
    07.08.2017 13:39
    0 | 0
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