В России за два года уничтожили около 17 тысяч тонн санкционных продуктов

В ответ на санкции Россия в августе 2014 года ввела продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, позднее список стран расширился. Запрет на ввоз санкционных продуктов продлили до конца 2018 года. По данным Россельхознадзора, за два года в нашей стране уничтожили около 17 тысяч тонн запрещённых товаров, сообщает mir24.tv со ссылкой на «Интерфакс». Из них 16,4 тысячи тонн - продукция растительного происхождения. Еще около 500 тонн - продукция животноводства.

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», согласно которому сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, попавших под эмбарго, подлежит изъятию и уничтожению (как правило, механическим путём на полигонах ТБО).

По информации Россельхознадзора, наиболее активно выявляют санкционную продукцию территориальные управления по Брянской и Смоленской областям, по Тверской и Псковской областям, находящиеся на административной границе с Белоруссией, через которую и предпринимаются основные попытки контрабанды.