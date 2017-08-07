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Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве - ТИА
07 Августа 2017 11:51
Автор:
Фотограф: Фото http://www.kremlin.ru

Фоторепортаж
Видео

На сайте Кремля опубликовано видео с кадрами отдыха президента России в ходе поездки в Тыву. 1–3 августа по пути в Благовещенск Владимир Путин сделал остановку в южной Сибири, в Тыве. Президент побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Главу государства сопровождали Министр обороны Сергей Шойгу, глава Республики Хакасия Виктор Зимин и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Президент не в первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах.

Климат в этих краях весьма жесткий, резко континентальный: на солнце воздух быстро прогревается, становится жарко, можно загорать, но к вечеру очень резко холодает, до пяти градусов. Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало Президенту искупаться.

В.Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию В.Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме, сообщает сайт Кремля

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Метки: владимир путин отдых в Тыве
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Комментарии (18)

  • kudimov 
    Ну какой мессежд несет этот фильм? А такой, что подчеркивается - Президент в хорошей форме, любит экстремальный отдых, меткий стрелок, настойчивый и упорный рыболов, закаленный пловец... Не ищет легких путей. Короче готов идти на новый срок в президенты.
    07.08.2017 12:07
    0 | 6

  • Бертран 
    Наш президент уникальный человек, с ним страна не опустится в пучину гражданской войны, нас не ждут голод, болезни и хандра. Мы будем процветать и жить полной счастливой жизнью назло гнилым санкционерам.
Помните об этом на выборах этого и следующего годов, господа!
    07.08.2017 12:10
    3 | 3

    • bae99 
      Бернтран, с возвращением в наши стройные ряды! 
Где кости грели?
      07.08.2017 12:12
      0 | 5

      • Бертран 
        Юго восточную Азию посетил, посмотрел как люди живут, как регион развивается.. Трудно там народу- бедствуют, терпят нужду и унижения. Страдает народ! Не заботятся тамошние власти о своих подданных, а заботятся о своём кошельке и благополучии многочисленных родственников. У нас не так, нам повезло- берегите свои завоевания и ценности!
        07.08.2017 12:32
        0 | 1

        • Эго 
          Да, хреново живут. Поэтому не они к нам ездят отдыхать, а мы к ним. А непатриотичность бертрановского отпуска на фоне тувинских пейзажей заставляет задуматься...
          07.08.2017 12:54
          0 | 3

          • Proletary 
            Эго, ну что вы, как маленькая. "КНДР произвела запуск ракеты со своего восточного побережья в направлении Японского моря". Вот лет через 200 сержант все подробности расскажет.
            07.08.2017 13:44
            0 | 0

    • BEKTOP 
      Все может быстро измениться, если публика увидит  своего "национального лидера" не в постановочных роликах и , а в прямом эфире лицом к лицу с оппонентом в рамках предвыборных дебатов.
Почему ваш лидер при столь явном пристрастии к участию в постановочных съемках ( стерхи, амфора, калина, прямая линия) так  упорно избегает возможности оказаться в кадре с оппонентом ( ами) лицом к лицу ? 
Я даже не знаю, был ли  хоть когда избран Президентом США кандидат, отказавшийся от участия в дебатах? 
Почему 18-й год подряд это сходит с рук Путину? Почему население не может увидеть его никаким иным образом, кроме как в рамках постановочных съемок?
      07.08.2017 12:31
      3 | 4

  • BEKTOP 
    1. Фальш, разводка, пиар ... А зачем еще  из собственного отдыха устраивать  общенародное шоу?
russkiysvet.livejournal.com/511330.html

2. Удивительно, с какой  назойливостью  пропихивают  эту постановку на всех уровнях, даже в региональные СМИ! Я полагаю, что к этому вопросу  подошли ответственно и серьезно, так же, как и к созданию самого ролика, и выделили под это дело соответствующий ресурс:) 
А так же  интересно, сколько на этот раз найдется всех этих  дежурных  kydimov-ых  с их извечным " А какое отношение это имеет к Твери"? :))
    07.08.2017 12:20
    3 | 6

    • kudimov 
      Если захотели меня поддеть, то мимо, я прокомментировал. А вот какое отношение имеет Вектор к Твери и к России - то этот открытый вопрос.
      07.08.2017 12:23
      0 | 4

      • BEKTOP 
        Ну так  какое все же это имеет отношение к Твери? 
И почему  это здесь? При том, что эти материалы уже были в большом количестве размещены как в федеральных, так и тувинских СМИ? 
Я так и не услышал.
То, что вы прокомментировали, это отмазка. Мне надо не комментарий, мне надо чтобы вы  честно и откровенно  написали "А какое это отношение имеет к Твери?"

Какое отношение Вектор имеет к Твери? Ответ очень простой.Отвечаю. 
ВЕКТОР является зарегистрированным пользователем ТИА. Как минимум.
        07.08.2017 12:51
        3 | 1

        • kudimov 
          А я типа должен отвечать на ваши вопросы, уважаемый зарегистрированный пользователь? Я уж сам худо-бедно разберусь, что мне писАть, а что не писАть.
А значение этот имеет и для Твери и для всех - скоро выборы.
          07.08.2017 13:08
          0 | 2

  • bae99 
    Даже дети понимают, что представляет из себя президент.
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    Прикрепленное видео
    07.08.2017 12:25
    0 | 1

  • AlbatroS 
    Классная куртка. Интересно, сколько стоит такая куртка как на пятой фото "армия россии", есть ли в продаже где-нибудь?
    07.08.2017 13:00
    0 | 0

  • Эго 
    Роскомнадзор, чё делать-то: гордиться, радоваться, сопереживать, завидовать, "хотеть такого же как Путин"... прям, вся в растерянности, а никаких прямых рекомендаций не поступило.
    07.08.2017 13:00
    0 | 2

  • BEKTOP 
    Кстати, в связи с этими съемками, возникает интересный вопрос: 
 почему "нацлидер" при столь явном пристрастии к участию в различных постановочных съемках ( стерхи, амфора, калина, прямая линия) , которые требуют немалого времени и ресурсов, так  упорно избегает возможности оказаться в кадре с оппонентом ( ами) лицом к лицу ? 

Если ты не любишь публичность и у тебя нет времени на честные публичные дебаты с оппонентами,  то тогда, по идее, у тебя не должно быть времени и желания участвовать и в постановочных съемках?  Если уж выбирать образ   типа занятого,  не публичного политика, то наверное тогда и стерхам-амфорам-калинам и односторонним прямым линиям нужно поменьше времени уделять? 
А то выходит времени даже  на короткие  предвыборные  дебаты ( пусть даже не в формате Хиллари-Трамп, а попроще, но тем не менее в РАВНЫХ условиях с оппонентом  в прямом эфире) у него  ни разу не нашлось,  зато солировать на односторонних "прямых линиях" по нескольку часов кряду- времени всегда достаточно. Неужели пиарщики Путина не понимают, что эти вопросы не сразу, но неизбежно будут возникать у все большего числа людей, и в итоге задумка со временем  может дать обратный результат ?
Лично для меня отказ Путина участвовать в предвыборных дебатах- уже достаточное основание, чтобы за него не голосовать.
    07.08.2017 13:01
    2 | 2

    • kudimov 
      Вектор, а с кем ему дебатировать то? С Зюгановым, Явлинским и Жириновским? Вам это интересно? Для того, чтобы были интересные дебаты, должен быть какой-то сильный кандидат, а его пока нет по разным причинам.
      07.08.2017 13:15
      1 | 3

      • Эго 
        Вектор  имел себя в виду...
        07.08.2017 13:27
        0 | 2

        • kudimov 
          Если Вектор и соберется баллотироваться, то дебатировать ему придется с Порошенко или Трампом.
          07.08.2017 13:48
          0 | 1
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