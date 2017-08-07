Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

На сайте Кремля опубликовано видео с кадрами отдыха президента России в ходе поездки в Тыву. 1–3 августа по пути в Благовещенск Владимир Путин сделал остановку в южной Сибири, в Тыве. Президент побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Главу государства сопровождали Министр обороны Сергей Шойгу, глава Республики Хакасия Виктор Зимин и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Президент не в первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах.

Климат в этих краях весьма жесткий, резко континентальный: на солнце воздух быстро прогревается, становится жарко, можно загорать, но к вечеру очень резко холодает, до пяти градусов. Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало Президенту искупаться.

В.Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию В.Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме, сообщает сайт Кремля