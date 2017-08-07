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В Тверской области мужчина застрелил свою жену, а потом совершил самоубийство

07 Августа 2017 11:18
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В дежурную часть Весьегонского отделения полиции МО МВД России «Краснохолмский» поступило сообщение от одного из жителей деревни Алферово, что он обнаружил трупы семейной пары с огнестрельными ранениями головы в доме по месту жительства.

Следователи выяснили, что  в день происшествия 59-летний мужчина, находясь дома, выстрелил из хранившегося у него пистолета «ТТ» 1944 года выпуска, в голову своей супруги.  57-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело «Убийство». Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: мужчина застрелил свою жену криминал в Тверской области убийство самоубийство
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Комментарии (4)

  • Филин 
    ТТ в этом плане надёжен. Солидная машина.
    07.08.2017 11:39
    0 | 5

  • hatamoto san 
    поступил как самурай, не то что редкинский стрелок...
    07.08.2017 11:50
    0 | 2

    • TvereZ 
      У редкинского санитара дач жены не было. А выпил кучки дачного жлобья - не повод для таких переживаний, от которых можно выпилиться самому.
      07.08.2017 12:53
      0 | 0
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