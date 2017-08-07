В Тверской области мужчина застрелил свою жену, а потом совершил самоубийство

В дежурную часть Весьегонского отделения полиции МО МВД России «Краснохолмский» поступило сообщение от одного из жителей деревни Алферово, что он обнаружил трупы семейной пары с огнестрельными ранениями головы в доме по месту жительства.
Следователи выяснили, что в день происшествия 59-летний мужчина, находясь дома, выстрелил из хранившегося у него пистолета «ТТ» 1944 года выпуска, в голову своей супруги. 57-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина совершил самоубийство.
Возбуждено уголовное дело «Убийство». Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, сообщает УМВД России по Тверской области
Комментарии (4)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
hatamoto san
07.08.2017 11:50
0
|
2
TvereZ
07.08.2017 12:53
0
|
0