В Тверской области ради высококачественного песка рабочие уничтожили целый пруд в национальном парке Завидово

Ради песка в национальном парке в Завидово рабочие уничтожили целый пруд. Воду оттуда они перекачали и слили в сосновый бор. В итоге, пруд был осушен, а лес превратился в болото. Все это на камеру снял известный адвокат Янис Юкша. По мнению юриста, который стал свидетелем происходящего, это потребовалось ради песка со дна водоема для строительства расположенных неподалеку дач.

К парку Завидово подъехать просто так нельзя, на всех постах нужен спецпропуск. Парк является природоохранной зоной, там же размещена президентская резиденция "Русь". Лес Завидово раскинулся на территории Тверской и Московской области.

Янис Юкша по этому поводу дал развернутое интервью «Радио Business FM»:

- Завидово — это парк национального значения, особо охраняемая территория. Иван Грозный охотился в этих местах. Эта территория охранялась. Стоят соответствующие посты. Насколько я знаю, эти посты контролирует ФСБ. И по общему правилу, проникновение на транспортных средствах на эту территорию, по определению, невозможно. Я был потрясен просто увиденным. А именно фактически на пересечении границ Московской и Тверской области я увидел скопление грузовиков, тяжелой техники, экскаваторов, которые вынимают песок из пустого озера. До этого это озеро было полное воды, там водилась даже рыба. И я с ужасом увидел, что стоит мощнейший насос, и вся эта вода поступает в бор, затапливает, заболачивает местность. Просто я провалился в этом месте в воду, фактически зачерпнув сапогами. Глубина — порядка 20 сантиметров. И насос продолжал качать. Стоят люди в камуфляже. Такой камуфляж, который продается везде в магазинах. С рациями. Я, естественно, поинтересовался, что вы делаете, это же варварство? Люди совершенно спокойно, абсолютно цинично сказали, что им приказали, и поэтому они этим занимаются. И даже не скрывали, что они выкачивают воду, чтобы добраться до песка. Песок очень высокого качества, который они грузили в эти самосвалы. Сегодня это озеро оказалось просто уничтожено. На эти территории, на эту бетонку попасть нельзя. То есть делаем вывод, что эти «КамАЗы» тяжелые и эти экскаваторы проехали совершенно спокойно через действующий КПП, где стоят вооруженные люди, и они не пускают граждан. Но по какой-то причине запускают туда вот эту тяжелую технику. А то, что они занимаются незаконной деятельностью, они сами и не скрывают. А мы узнали, сколько стоит машина с песком. По моим расчетам, там от 30 до 50 тысяч в зависимости от объемов. И несложные математические вычисления. Просто люди тупо зарабатывают деньги.