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Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводит анкетирование пациентов

07 Августа 2017 10:59
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Активисты Общероссийского народного фронта из Тверской области в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлинике Калининской центральной районной больницы. Эксперты Народного фронта оценили оснащенность и обслуживание в медицинском учреждении, провели опрос пациентов о том, насколько они довольны качеством медпомощи.

Как показал мониторинг, учреждение не отвечает требованиям доступности для маломобильных групп населения. На автостоянке поликлиники не предусмотрено парковочное место для инвалидов. Над пандусом нет крыши, отсутствует ограничительный бордюр. На входной группе нет кнопки вызова персонала для помощи маломобильным гражданам. Порог на входе в здание – выше 5 см, хотя по нормативу не должен превышать 1,8 см. Помимо этого, в поликлинике отсутствуют направляющие элементы для слабовидящих, информация не продублирована на шрифте Брайля, в том числе план эвакуации. Нет туалетной комнаты для маломобильных граждан. Недостаточно хорошо отмечены перепады уровня пола.

В ходе мониторинга у общественников также возникли замечания по поводу работы системы электронной очереди. В поликлинике есть электронный терминал, однако записаться с его помощью к узкому специалисту нельзя. Устройство позволяет записываться только в регистратуру, где выдают талоны на прием к врачу. Как отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Владимир Макаров, в талонах не указано время приема, а время ожидания в очереди иногда превышает два часа.

По его словам, в поликлинике зафиксирована нехватка врачей. В частности, нет травматолога, окулиста, отоларинголога, гинеколог принимает только два дня в неделю. Нет в учреждении и аппарата УЗИ. Зафиксировано хранение медицинских анализов в открытом доступе прямо в коридоре больницы.

- Во время мониторинга многие пациенты жаловались на то, что в помещении очень душно и отсутствует питьевая вода. Люди отметили, что бахилы в регистратуре выдаются только по просьбе. Неудобства, по мнению граждан, вызывает то, что в больнице только общий туалет, который находится на втором этаже. Неприятное впечатление произвела реакция отдельных представителей медицинского персонала на проведение мониторинга – старшая медсестра во время анкетирования граждан пыталась помешать этому, – рассказал Владимир Макаров.

Собранная в ходе мониторинга информация будет направлена в министерство здравоохранения Тверской области. Кроме того, подобные мониторинги пройдут в ближайшее время и в других районных поликлиниках. Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества», направленного на улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Собранная в ходе рейдов информация будет опубликована на сайте narocenka.ru.

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Метки: онф здравоохранение поликлиника центральной районной больницы
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Комментарии (29)

  • romich 
    Фу,  вонь какая.
    07.08.2017 11:12
    3 | 4

  • Proletary 
    "учреждение не отвечает требованиям доступности для маломобильных"

А эти @ляди из ОНФ не задумались, что любая наша больничка не отвечает требованиям доступности для больных и медработников?

Тиа, спасибо за публикацию. Все, что нужно знать об ОНФ в одной строке.
    07.08.2017 11:23
    5 | 7

  • kudimov 
    Жалко Наидобрейший все-еще срок мотает, а то интересен был бы и его комментарий.
    07.08.2017 11:25
    1 | 5

    • Proletary 
      Наоборот. Избежал насекомоядный добряк нового срока, видать карма чистая.
      07.08.2017 11:33
      0 | 4

      • russs 
        ТИ@, выпускайте уже Кротейку по УДО!
        07.08.2017 11:40
        0 | 5

        • Proletary 
          По УДО только стукачи откидываются. Дао вора - от звонка до звонка. Или побег.
          07.08.2017 11:54
          0 | 2

          • Lura 
            Подскажите пожалуйста за что крот срок мотает?
Последнее время он был слаб, инертен и немощен?
            07.08.2017 12:59
            0 | 1

            • Proletary 
              Не всегда хорошо отзывался о героях новостей и не всегда был согласен с комментаторами. Нашлись неравнодушные, стуканули.
              07.08.2017 13:10
              0 | 1

              • Lura 
                О как, я уже было решил, что он три буквы на три буквы послал.... =))
                07.08.2017 13:15
                0 | 0

              • Эго 
                Барабанщик вычислен?
                07.08.2017 13:47
                0 | 0

  • russs 
    Электронная очередь... в регистратуру! Господь, эту страну уже не спасти, - жги её божественным напалмом полностью!
    Прикрепленные изображения:
    07.08.2017 11:39
    0 | 6

  • Житель подземелья 
    ОНФ, судя по всему, как и правительство, на другой планете живет, по другим дорогам ездит и в другие общественные места типа больниц и почты ходит. 
И так да, по привычке, внимание, вопрос: ну проведут они анкетирование пацыентов, вывесят результаты у себя на сайтике, и чо?
    07.08.2017 11:41
    1 | 5

    • Proletary 
      10 старушек - рубль (с)Родион Романыч
      07.08.2017 11:51
      0 | 3

    • Эго 
      Узок круг этих р̶е̶в̶о̶л̶ю̶ц̶и̶о̶н̶е̶р̶о̶в̶  Капитанов Очевидность Страшно далеки они от народа.
      07.08.2017 11:51
      0 | 3

  • Эго 
    Раз пошла такая п̶ь̶я̶н̶к̶а̶  тема, то вспомнился грандиозный медицинский  проект, территориально близкий к ЦРБ, российско-американский центр «Высокие технологии в медицине». Что там в сухом остатке?
 upd: https://tvernews.ru/blog/37904/50302/
    07.08.2017 11:57
    0 | 1

    • Proletary 
      Как обычно. ППР.
      07.08.2017 12:03
      0 | 0

  • romflyag 
    Что за бред, хто таки ОНФ и какой ерундой они занимаються. Я как один из посетителей ЦРБ Калининского района могу написать на, что основные жалобы. 
1) Не хватает мед. персонала, перечисляться кого именно бессмысленно, проще написать всех. Многие врачи принимают по 2 часа в неделю, о каком нормальном лечение может идти речь.
 Некоторых работающих в принципе нельзя подпускать к белому халату, например невропатолога местного, уж сколько о нем отзывов "лестных" все равно сидит никого не лечит. 
В ОКБ направление фиг допросишься сами не чего не делают и в выше стоящую клинику не отправляют, сколько людей так из погубили не счесть. 
2)  Обследования нужно выбивать силой, запись на УЗИ  составляет по 3 месяца, кто то скажет не может быть. Проверяйте к терапевту и на запись, сколько скажут вам ждать. Хотя УЗИ это не МРТ, чего тут мяться. 
3) В стационаре ничего нету, при госпитализации покупал всё(даже системы капельниц и физ. раствор). Я покупал лично по просьбе врача, просьба не комментировать "не может быть". Какое супер-дефицитное лекарство физ. раствор.
Боле-менее работает только хирургическое отделение, остальное полный шлак и поликлиника туда же. ЦРБ эта для видимости, что есть такое заведение, толку НОЛЬ.
    07.08.2017 12:30
    0 | 4

    • Lura 
      Мне не хочется это писать = но у Вас и русского языка "нету"...
      07.08.2017 12:35
      1 | 2

    • Эго 
      Первые два пункта подходят к описанию всех полуклиник города...
      07.08.2017 12:37
      0 | 2

  • Serge 
    Пусть Министр Здравоохранения Тверской области ляжет хоть в одну ЦРБ на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ в общую палату, так человек на 6-8. Может быть и поймет, что значит для простого смертного, проводимая ими реформа здравоохранения. И как простой люд "радуется" " улучшению" качества медицинского обслуживания населения.
    07.08.2017 12:52
    0 | 2

    • Proletary 
      Вы не представляете, насколько бесправен и немощен министр ЗО ТО. Его работа - не множить зла. Предшественники Синоды и с этой задачей не справились.
      07.08.2017 13:15
      0 | 0

  • Бертран 
    Господа, не злоупотребляйте вредностями, увлекайтесь спортом, занимайтесь интересным, высокооплачиваемым делом, красиво и разнообразно отдыхайте и вы всегда будете в превосходной физической и духовной форме. Как наш уважаемый руководитель. 
Он по больницам не бегает!
    Прикрепленные изображения:
    07.08.2017 12:58
    1 | 2

    • Эго 
      Ясно дело, штат врачей, которым можно укомплектовать не одну больницу, бегает (летает, плавает) за ним.
      07.08.2017 13:06
      0 | 1

    • Proletary 
      Бертран, есть ли в вашей структуре психиатры? И кто из них наблюдает Солнцеликого? И почему до сих пор не расстрелян из зениток? (я про психиатра, пршу занести это в протокол).
      07.08.2017 13:17
      0 | 1

      • Бертран 
        На данном снимке запечатлен момент рассказа о удачной рыбалке- от добра добра не ищут, уважаемый. Народ за кадром внемлет.
        07.08.2017 13:22
        0 | 0

        • Proletary 
          Судья Люблинского суда Москвы Наталья Максимовских отказала в иске предпринимателя Сергея Михайлова к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Михайлов требовал опровергнуть утверждения, что он авторитет солнцевской ОПГ по прозвищу Михась.
Помимо этого на суде адвокат Михайлова предоставила копию распоряжения президента России Владимира Путина о награждении предпринимателя именными часами в 2014 году. Официально этот документ не публиковался.
          07.08.2017 13:25
          0 | 1

    • BEKTOP 
      Вообще медицинская помощь это ведь и различные  ранения, и травмы, и отравления, и отдаленные последствия всего этого. Медицинская помощь не сводится только к заболеваниям. 
Поэтому   когда речь заходит от бедственном положении здравоохранения, всякий раз  включать дежурную  шарманку про то, что типа "сами виноваты надо вести здоровый образ жизни" не стоит.
Каждый водитель, пешеход  или пассажир маршрутки каждые день может получить травмы, в результате которых будет вынужден длительное время( если не пожизненно) обращаться за медицинской помощью.   Поэтому "здоровый образ жизни" совсем не дает гарантий от необходимости встречи с медициной.
      07.08.2017 13:32
      0 | 0

  • BEKTOP 
    Это еще  большой вопрос, кто кому мешал:
персонал поликлиники  пиариться ОНФу;
или это пиараствующие онфовцы мешали работать  оставшемуся ( пока еще) персоналу поликлиники. 
Потому-что никакого толку от онф-овского пиара заведомо быть не может.

( Банальный пример- проблема дефицита квалифицированных кадров никакой "электронной очередью" заведомо не решается, но на электронную очередь тратятся деньги, которые могли быть направлены на повышение зарплат специалистам с целью ликвидации вакансий. Это раз. А во-вторых, подкинуть тему "электронных очередей"- это банальный прием направить стадо по ложному следу. Обсуждение "электронных очередей" обычно вызывает бурю в стакане воды, но при этом ни на что заведомо не влияет. Не надо забывать, что множество врачей поликлинник  должны принимать "острых" больных, а для ряда специальностей "электронная очередь" вообще является абсурдом. К примеру, травмпункт. Какая предварительная запись может быть в травмпункт ? Это то же самое, что ввести электронную очередь в судебно-медицинский морг, угрохать на нее кучу денег, а потом активисты ОНФ будут ходить и проверять, как организована запись. 
Таким образом, "электронная очередь" заведомо может иметь  отношение  к решению проблем только ограниченного круга больных, в основном нетяжелых и хронических, кому не требуется срочность в приеме врача. Проблема жэе в том, что эту помощь трудно получить тем, кому ее крайне нежелательно откладывать даже на один день. А это как раз наиболее острые, тяжелые больные.На которых нужно ориентироваться прежде всего ).

Надо четко и ясно понимать: никакие позитивные сдвиги в здравоохранении не могут произойти, пока Путин будет оставаться  у власти. А ОНФ- это как бы "фронт путина" .
Поэтому толку от этого пиара- заведомо ноль, а вот какие-никакие помехи персоналу и пациентам вполне могли быть.
    07.08.2017 13:22
    0 | 1

    • Proletary 
      Похоже я знаю, кто займет шконку Крота у батареи.
      07.08.2017 13:27
      0 | 0
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