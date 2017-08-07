Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводит анкетирование пациентов

Активисты Общероссийского народного фронта из Тверской области в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлинике Калининской центральной районной больницы. Эксперты Народного фронта оценили оснащенность и обслуживание в медицинском учреждении, провели опрос пациентов о том, насколько они довольны качеством медпомощи.

Как показал мониторинг, учреждение не отвечает требованиям доступности для маломобильных групп населения. На автостоянке поликлиники не предусмотрено парковочное место для инвалидов. Над пандусом нет крыши, отсутствует ограничительный бордюр. На входной группе нет кнопки вызова персонала для помощи маломобильным гражданам. Порог на входе в здание – выше 5 см, хотя по нормативу не должен превышать 1,8 см. Помимо этого, в поликлинике отсутствуют направляющие элементы для слабовидящих, информация не продублирована на шрифте Брайля, в том числе план эвакуации. Нет туалетной комнаты для маломобильных граждан. Недостаточно хорошо отмечены перепады уровня пола.

В ходе мониторинга у общественников также возникли замечания по поводу работы системы электронной очереди. В поликлинике есть электронный терминал, однако записаться с его помощью к узкому специалисту нельзя. Устройство позволяет записываться только в регистратуру, где выдают талоны на прием к врачу. Как отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Владимир Макаров, в талонах не указано время приема, а время ожидания в очереди иногда превышает два часа.

По его словам, в поликлинике зафиксирована нехватка врачей. В частности, нет травматолога, окулиста, отоларинголога, гинеколог принимает только два дня в неделю. Нет в учреждении и аппарата УЗИ. Зафиксировано хранение медицинских анализов в открытом доступе прямо в коридоре больницы.

- Во время мониторинга многие пациенты жаловались на то, что в помещении очень душно и отсутствует питьевая вода. Люди отметили, что бахилы в регистратуре выдаются только по просьбе. Неудобства, по мнению граждан, вызывает то, что в больнице только общий туалет, который находится на втором этаже. Неприятное впечатление произвела реакция отдельных представителей медицинского персонала на проведение мониторинга – старшая медсестра во время анкетирования граждан пыталась помешать этому, – рассказал Владимир Макаров.

Собранная в ходе мониторинга информация будет направлена в министерство здравоохранения Тверской области. Кроме того, подобные мониторинги пройдут в ближайшее время и в других районных поликлиниках. Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества», направленного на улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Собранная в ходе рейдов информация будет опубликована на сайте narocenka.ru.