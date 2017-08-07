В Кимрах за сбыт наркотиков мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима

В Кимрах за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере осудили местного жителя.

40-летний мужчина в 2016 году приобрел у неустановленного следствием лица вещество, содержащее в своем составе а-РУР, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, исходной массой 0,5879 гр и 0,3039 гр, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 относится к значительному размеру, - сообщает прокуратура Тверской области.

Наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта он хранил по месту своего проживания и впоследствии часть его сбыл лицу за денежное вознаграждение.

Затем подсудимый вновь приобрел у неустановленного лица аналогичное вещество массой 1,0427 гр, что является крупным размером и, находясь по месту своего жительства, расфасовал в удобную для совершения сбыта упаковку. Но сделать это не успел, так как его задержали сотрудники полиции.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима, а также штраф 250 000 рублей.