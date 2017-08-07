В Тверской области в аварию попал 17-летний водитель

5 августа в 19.05 на ул. Маресьева в Нелидово 17-летний водитель на ВАЗ 21103 при обгоне врезался в "Рено Логан", который подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель ВАЗ-21103 и пассажиры: 18-летний молодой человек, двое 16-летних и 14-летний подростки. Водитель ВАЗа и 18-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение, остальные пассажиры ВАЗа после оказания медицинской помощи отпущены. По факту ДТП проводится проверка.

6 августа в 11.45 на 309 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» Нелидовского района у 32-летней женщины-водителя на автомобиле ИЖ 2126-230 взорвалось левое переднее колесо. Женщина не справилась с управлением, съехала в кювет. Водитель получила травмы, ее госпитализировали.

6 августа в 13.51 на 1 км автодороги Тверь-Тургиново-Аксинькино Тверской области 57-летний водитель на "Тойоте Королла" сбил 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. С тяжелыми травмами женщину госпитализировали.

5 августа около 17.10 на дороге Кимры-Рождествено-Тверь Кимрского района Тверской области 55-летний водитель, управляя автомашиной Kia Ceed, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадал водитель автомобиля, с тяжелыми травмами мужчину госпитализировали, сообщает УГИБДД Тверской области