В Тверской области пьяный мотоциклист без прав попал в аварию, один человек погиб

В Тверской области за 5 - 6 августа произошло крупных 9 ДТП, в которых 3 человека погибли, 14 человек получили травмы.

6 августа 2015 года около 23.10 в районе на Зубцовском шоссе во Ржеве Тверской области 46-летний водитель на "Фольксваген Джетта" при обгоне столкнулся с мотоциклом марки «Урал» без госномера под управлением 33-летнего водителя без прав. Позже выяснилось, что водитель мотоцикла был пьян. В ДТП погиб пассажир мотоцикла 29-летний мужчина, в момент аварии он находился в боковом прицепе (коляске) без мотошлема. Водителя мотоцикла доставили в медицинское учреждение, от госпитализации он отказался, сообщает УГИБДД России по Тверской области