В Тверской области индивидуальный предприниматель дисквалифицирован на полгода за нарушение природоохранного законодательства

Ещё 27 октября прошлого года Управление Росприроднадзора по Тверской области выдало предписание ИП Илюнову А.В. об устранении нарушений ст. ст. 9, 11, п. 1 ст. 23 закона «О недрах»: индивидуальный предприниматель самовольно, без лицензии, эксплуатировал водозабор. Срок исполнения предписания закончился 27 апреля 2017 года. Однако повторная проверка показала, что Илюнов по-прежнему работает без лицензии.

По данному факту Управление Росприроднадзора составило и направило для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении. В результате предпринимателю было назначено административное наказание - дисквалификация* сроком на 6 месяцев.

* Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством.