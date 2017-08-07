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В Тверской области индивидуальный предприниматель дисквалифицирован на полгода за нарушение природоохранного законодательства

07 Августа 2017 09:55
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Ещё 27 октября прошлого года Управление Росприроднадзора по Тверской области выдало предписание ИП Илюнову А.В. об устранении нарушений ст. ст. 9, 11, п. 1 ст. 23 закона «О недрах»: индивидуальный предприниматель самовольно, без лицензии, эксплуатировал водозабор. Срок исполнения предписания закончился 27 апреля 2017 года. Однако повторная проверка показала, что Илюнов по-прежнему работает без лицензии.

По данному факту Управление Росприроднадзора составило и направило для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении. В результате предпринимателю было назначено административное наказание - дисквалификация* сроком на 6 месяцев.

* Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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Метки: росприроднадзор по тверской области пользование недрами природоохранное законодательство
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Комментарии (1)

  • Naum 
    То есть это в целом и не наказание, как работал он ИП, так и будет работать, в чиновники он же не собирается идти.
    07.08.2017 10:39
    0 | 1
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