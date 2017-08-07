В Удомле 2-летний мальчик выпал из окна

Как сообщает региональный СКР, 2-летний ребенок выпал из окна второго этажа дома. Мальчик с травмами доставлен в больницу.
Удомельский следственный отдел по данному факту проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как сообщает региональный СКР, 2-летний ребенок выпал из окна второго этажа дома. Мальчик с травмами доставлен в больницу.
Удомельский следственный отдел по данному факту проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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Комментарии (1)
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russs
07.08.2017 11:38
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