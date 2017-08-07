Всю неделю в Твери и области обещают жару и солнышко

Похоже, август всё-таки отрабатывает за неудачные июнь и июль. Как сообщает тверской гидрометцентр, в течение всей рабочей недели в Тверской области сохранится отличная летняя погода: температура воздуха будет постепенно повышаться, а небольшие дожди не испортят солнечного настроения.

Так, сегодня, 7 августа, днём воздух прогреется до +24, 8 и 9 августа - до +25, в четверг ожидается уже +26 градусов, а в пятницу, 11 авугста, - до +27. По-прежнему будет тепло и ночами: +14...+17. Осадки могут быть в виде небольших дождей. Ветер переменных направлений, слабый.