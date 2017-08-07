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Осенью в Тверской области начнется прием инвестпроектов для финансирования Внешэкономбанком

07 Августа 2017 09:05
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В Тверской области завершён приём заявок от кандидатов на позиции сертифицированных менеджеров, которые в дальнейшем будут подбирать на территории региона инвестпроекты для финансирования Внешэкономбанком (ВЭБ). Всего ВЭБ получил более 500 анкет из разных регионов России, из них три заявки из Тверской области. Программа призвана активизировать инвестиционные процессы на местах.

В настоящее время Внешэкономбанк проводит заочную оценку и собеседования с кандидатами. Прошедшие оба этапа отбора смогут принять участие в дистанционном обучении, а также конференции с участием руководства банка. По итогам учёбы менеджеры получат сертификаты и заключат соглашения о сотрудничестве с ВЭБом в сфере реализации инвестиционных проектов. Поиск самих инвестпроектов начнётся осенью 2017 года.

Для получения финансирования ВЭБа инвестпроекты должны соответствовать стратегическим отраслевым приоритетам банка (промышленность высоких переделов, конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса, инновации в рамках национально-технологической инициативы, поддержка экспорта и инфраструктурные проекты), а также установленным требованиям к стоимости и срокам реализации.

При работе над инвестиционными проектами планируется активно задействовать все доступные меры государственной поддержки, а также привлекать софинансирование.

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Метки: внешэкономбанк инвестиционные проекты
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    Зачем это здесь?
    07.08.2017 09:33
    0 | 2

  • MikeH 
    Э - эффективность.

О начале отбора не сказали, зато надо с помпой заявить о конце.
Потому и было всего 3 заявки.
    07.08.2017 10:00
    0 | 2

    • Proletary 
      Вот именно. Я бы предложил Западный мост в Твери отгрохать. Считаю, офигенный инцестпроект.
      07.08.2017 11:41
      0 | 1
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