За незаконную постановку на учет иностранных граждан грозит до трех лет реального срока

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным МО МВД России «Торжокский» выявили очередной фактфиктивной постановки иностранных граждан на учет.
Полицейские установили, что житель Торжка незаконно зарегистрировал в своей квартире по улице Дзержинского четверых иностранных граждан, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области
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