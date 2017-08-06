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За незаконную постановку на учет иностранных граждан грозит до трех лет реального срока

06 Августа 2017 18:36
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Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным МО МВД России «Торжокский» выявили очередной фактфиктивной постановки иностранных граждан на учет.

Полицейские установили, что житель Торжка незаконно зарегистрировал в своей квартире по улице Дзержинского четверых иностранных граждан, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: факт фиктивной регистрации иностранных граждан уголовная ответственность
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