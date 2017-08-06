Бомж пырнул мужчину ножом в шею

В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о госпитализации мужчины 1973 года рождения с колото-резаной раной шеи. Медики сообщили, что пострадавшего подобрала бригада скорой помощи на одной из улиц в Пролетарском районе Твери.
Сотрудники полиции установили, что в день происшествия потерпевший на улице распивал алкоголь с малознакомым мужчиной. Собутыльники поссорились, один из мужчин нанес ножом своему оппоненту удар в шею и убежал. Полученные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 51-летний мужчина без определенного места жительста. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает УМВД России по Тверской области
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