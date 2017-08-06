Дачные воры украли у пенсионерки стиральную машину, антенну и сварочный аппарат

В полицию обратилась 65-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что из ее дачного дома в деревне Залазино Лихославльского района похитили сварочный аппарат, стиральную машину, электроплитку, коптильню, уличную ТВ-антенну и другое имущество.

Полицейскими установили, личности подозреваемых в краже. Ими оказались двое неработающих жителей Лихославльского района 25 и 46 лет. В полиции мужчины дали признательные показания и пояснили, что похищенное они продали, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД России по Тверской области