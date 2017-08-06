В Тверской области задержали телефонного мошенника

В полицию обратился 32-летний житель Удомельского района. Он рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что брат заявителя пропал. За информацию о местонахождении родственника злоумышленник потребовал перевести ему сумму в 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 24-летний неработающий ранее судимый житель Удомли.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела двум статьям «Подготовка к преступлению и покушение на преступление», «Мошенничество». Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тверской области