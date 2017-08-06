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Правительство области: В регионе восстановлено электроснабжение

Правительство области: В регионе восстановлено электроснабжение - ТИА
06 Августа 2017 09:27
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 Основной электросетевой комплекс, непосредственно влияющий на энергоснабжение потребителей Тверской области, введен в работу после повреждений, причиненных двумя ураганами, которые обрушились на Верхневолжье в течение последних четырех дней. Одновременно энергетики продолжают аварийные ремонты на участках сетей, выведенных из штатной схемы электроснабжения.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени. Оперативная информация поступает главе региона каждые два часа. Накануне Игорь Руденя провел совещание по вопросам восстановления электроснабжения в регионе, на котором была отмечена высокая готовность социальных объектов области к возникновению подобных ситуаций. В частности, все оздоровительные лагеря были оснащены резервными источниками электроснабжения.

На утро 6 августа  порядка трех тысяч потребителей Тверской области  остаются запитанными от 65 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), еще часть – по временным схемам энергоснабжения. После того, как тот или иной участок сети восстанавливается и вводится в работу, РИСЭ оперативно перебрасываются в места, где в них возникает потребность.

По мере проведения переключений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии. Это вызвано техническими причинами, а также обеспечением безопасности производства на повреждённых участках линий электропередачи. При этом нет ни одного населенного пункта численностью более ста человек, который в случае отключения полностью обесточивается.

Энергетики совместно с ГУ МЧС России по Тверской области продолжают работы по расчистке завалов деревьев на линиях электропередачи, а также на подъездных дорогах к ним. Спасатели оказывают большую помощь при выявлении потребителей, которые подключены к обесточенным электрическим сетям, находящимся в ведении не тверского филиала МРСК Центра, а садово-некоммерческих организаций, территориальных сетевых организаций и других собственников.

В работах принимали участие более 1 тысячи энергетиков, в том числе на помощь тверским коллегам из других субъектов РФ прибыло около 500 специалистов.

О фактах перебоев в электроснабжении можно сообщить по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, сообщает правительство Тверской области

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Метки: отключение электричества твесркая область ураганы
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Комментарии (1)

  • flam_47 
    Правительство области нагло лжет,а средства массовой информации эту ложь доносят до людей,это уже и не назовешь непрофессионализмом,тут даже фразу не подобрать к этим людям!У людей уже 5 суток нет света,соответственно и сотовой связи,для чего писать телефонный номер??? Чтобы выехать до зоны уверенного приема сотовой связи,позвонить диспетчеру мрск и услышать в ответ ваша заявка принята и мы над ней работаем,полная деградация! Или взять компании билайн,мтс,мегафон которые выплачивают сверхприбыли своим акционерам,но не могут для вышки сотовой связи поставить источник бесперебойного питания хотя бы на 5 суток автономной работы,ведь они существуют для людей и на деньги людей,тогда вопрос?-либо вы долпоебы,либо вы неучи,проще оказывать услугу и брать за нее деньги,ведь когда она не оказывается денег не платят!Сдается мне что прокуратура слилась в экстазе с этими коммерческими организациями и плевать хотела на народ,но фамилии,машины,их особняки и иностранная недвижимость всем известна,что делать-то будете бедолаги когда народ спросит),думайте)
    06.08.2017 13:52
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