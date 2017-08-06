В Твери пройдёт семейный праздник «Танцы под звуки арфы»

6 августа, в 13:00 Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает на семейный праздник «Танцы под звуки арфы». В программе - концерт шотландской музыки с мастер-классом по народным танцам от группы "Dragon Fly" (Катерина Московскова - кельтская арфа, Татьяна Васильева - флейта, тин-вистл).

Музыканты исполнят народные шотландские мелодии, и для желающих будет организован обучающий мастер-класс по шотландским народным танцам. Под живые звуки арфы Татьяна Васильева покажет основные движения и фигуры для 3 разных танцев: шотландский рил, жига и полька.

Танцы очень простые и весёлые, подходят для любого возраста и любого уровня физической подготовки. Так как главное в народных социальных танцах - не техника и растяжка, а радостное общение друг с другом и получение удовольствия.

По традиции, в перерыве и по окончании концерта для детей и взрослых будет возможность познакомиться поближе с музыкальными инструментами Катерины и Татьяны. Можно будет потрогать, поиграть, узнать об основах игры.