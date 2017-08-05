В Тверской области муж избил жену до полусмерти молотком по голове

4 августа Лихославльский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления (по ст. 30 ч. 3 - ст. 105 ч. 1 УК РФ). На почве ревности мужчина нанёс потерпевшей удары молотком по голове.

Как стало известно ТИА, речь идёт о супружеской паре. Женщина находится в тяжёлом состоянии. У пары двое детей.

Суд, исследовав представленные материалы, с учётом данных о личности, удовлетворил заявленное ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, как сообщает пресс-служба Лихославльского районного суда.