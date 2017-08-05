В тверском Горсаду дети создали 12-метровый светофор из воздушных шаров

В Международный день светофора 5 августа Госавтоинспекция устроила праздник для малышей «Путешествие в страну Светофорию».

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве.

Праздничное утро для гостей праздника началось с бодрой зарядки со стражами порядка. Затем полицейские вместе с работниками городского сада раздели территорию праздника, украшенную макетами дорожных знаков, на зоны, в каждой из которых малыши могли попробовать проявить свои таланты. В творческой мастерской дети изготавливали тематические поделки и аппликации на тему правил дорожного движения. В зоне рисунков малыши совместно журналистами «Авторадио» рисовали то, как в будущем будет организовано движение в городе. На площади правил дорожного движения дети смогли попробовать свое мастерство в фигурном вождении велосипеда. Полицейские рассказали участникам конкурса основные требования к движению велосипедистов в городе и за пределами населенных пунктов. Каждый из участников конкурса получил в подарок световозвращатель, который пообещал прикрепить к велосипеду, портфелю или детской коляске, как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В финале праздника дети обратились к участникам дорожного движения с призывом соблюдать ПДД - создали 12-метровый светофор из зеленых, красных и желтых шаров, как символ порядка на дороге, гарантии безопасности пешеходов, водителей и пассажиров.