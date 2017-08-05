Тысячу рублей штрафа получил молодой человек, устроивший в конаковском фонтане джакузи

В начале июля в соцсетях появились фото и видео, на которых молодой парень принимает ванну в пенной воде фонтана в центре города. Не стесняясь друзей, парень залезает в фонтан, почти до краев наполненный мыльной пеной, и начинает фотографироваться. После такой прихоти работникам водоканала пришлось сливать воду и промывать фонтан от пены, как сообщает Медиагруппа "ТелеКон".
Как рассказала журналистам начальник участковых уполномоченных ОМВД РФ по Конаковскому району, личность молодого человека установили, его нашли и взяли объяснения в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Судья установил, что молодой человек совершил мелкое хулиганство, т.е. нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. 3 июля около 22 часов он, находясь в общественном месте, на городской площади без верхней одежды, в одних плавках залез в городской фонтан, принадлежащий МКУ «ЖКХ» МО «Городское поселение город Конаково», в котором было разведено моющее химическое средство, и стал фотографироваться.
После этого съемки и фото были размещены в сети «ВКонтакте». Таким образом, хулиган совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В судебном заседании он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Судья назначил молодому человеку наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. При повторном нарушении общественного порядка ему грозит административный арест до 15 суток, сообщает Медиагруппа "ТелеКон".
Комментарии (3)
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Эго
05.08.2017 17:20
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