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Тысячу рублей штрафа получил молодой человек, устроивший в конаковском фонтане джакузи

Тысячу рублей штрафа получил молодой человек, устроивший в конаковском фонтане джакузи - ТИА
05 Августа 2017 16:56
Автор:
Фотограф: Автор фото Алексей Петров

В начале июля в соцсетях появились фото и видео, на которых молодой парень принимает ванну в пенной воде фонтана в центре города. Не стесняясь друзей, парень залезает в фонтан, почти до краев наполненный мыльной пеной, и начинает фотографироваться. После такой прихоти работникам водоканала пришлось сливать воду и промывать фонтан от пены, как сообщает Медиагруппа "ТелеКон".

Автор фото Алексей Петров.

Как рассказала журналистам начальник участковых уполномоченных ОМВД РФ по Конаковскому району, личность молодого человека установили, его нашли и взяли объяснения в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Судья установил, что молодой человек совершил мелкое хулиганство, т.е. нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. 3 июля около 22 часов он, находясь в общественном месте, на городской площади без верхней одежды, в одних плавках залез в городской фонтан, принадлежащий МКУ «ЖКХ» МО «Городское поселение город Конаково», в котором было разведено моющее химическое средство, и стал фотографироваться.

После этого съемки и фото были размещены в сети «ВКонтакте». Таким образом, хулиган совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В судебном заседании он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Судья назначил молодому человеку наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. При повторном нарушении общественного порядка ему грозит административный арест до 15 суток, сообщает Медиагруппа "ТелеКон".

 

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Метки: мелкое хулиганство искупался в фонтане медиагруппа телекон
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Комментарии (3)

  • Ин окентий 
    ...После такой прихоти работникам водоканала пришлось сливать воду и промывать фонтан от пены... 1000 рублей? Мда...дешево же ценится труд работников...
    05.08.2017 17:17
    0 | 6

    • Small19 
      1000 рублей санкция по статье КоАП РФ (конечно можно и больше), штраф который пойдёт в областной бюджет и на работы, связанные с очищением фонтана не пойдут. На возмещение ущерба, связанные с восстановлением фонтана, необходимо подавать в суд на негодяя отдельный иск, который подавать администрации, вероятно будет, т.к. есть более серьёзные дела (например "распил" бюджета и др.).
      05.08.2017 19:42
      0 | 0

  • Эго 
    Недорого идиёту банька обошлась... По крайней мере, дешевле, чем коммунальщикам, выгребающим за "звездой тырнета". Эх, не догадались  работяги в фонтан мак насыпать...
    05.08.2017 17:20
    0 | 3
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