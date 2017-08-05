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Внезапно вспыхнувшая ревность обошлась молодому человеку из Торжка в 6 тысяч рублей

05 Августа 2017 15:41
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Торжокский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении 19-летнего жителя города Торжка.

Ночью 18 июня во дворе дома он договорился встретиться с бывшей возлюбленной под предлогом вернуть принадлежащие ей вещи. Как позже он признался в суде, на самом деле этот предлог был надуманным, и ему хотелось восстановить с девушкой прекращённые ранее отношения.

Но девушка пришла на встречу не одна, а со своим знакомым. Бывший молодой человек измены не потерпел и под влиянием внезапно возникшей неприязни и ревности  ударил незнакомца по лицу и по голове.

На судебном разбирательстве молодой человек вину признал полностью. Обстоятельства произошедшего подтвердили свидетели.

Поступок квалифицирован по ст. 6.1.1 КоАП РФ как совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Суд постановил назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере, приближённом к минимальному, и признав подсудимого виновным в совершении административного правонарушения по ст.6.1.1 КоАП РФ, назначил наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей, как сообщает пресс-служба Торжокского городского суда.

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Метки: торжокский городской суд побои ревность
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Комментарии (6)

  • hell 
    Вау, очередной сериал...)))
    05.08.2017 16:09
    0 | 2

  • Эго 
    Романтик... свиданку назначает "ночью 18 июня во дворе дома", чтобы  "вернуть принадлежащие ей вещи". Хорошо, бывшая с "кузнецом" пришла, а то, быть может, для неё эта романтическая встреча закончилась бы не столь благополучно...  Впрочем, вся троица либо альтернативно романтична, либо привирает -  уж очень странные место+время встречи.
    05.08.2017 16:43
    0 | 1

    • Proletary 
      Как я понял из текста новости, ночью во дворе дома они всего лишь договаривались о встрече. Основные события произошли в другом месте. Думаю, в музее или филармонии.
      05.08.2017 17:54
      0 | 0

      • Эго 
        Консерватория больше подходит для передачи личных вещей. Да и футляр из-под виолончели там можно надыбать, чтобы удобнее было транспортировать поклажу.
        05.08.2017 18:01
        0 | 0

        • horton 
          Новый знакомый похилее оказался, иначе бы он штраф платил ))))
          05.08.2017 19:15
          0 | 0

  • TvereZ 
    Надо было его в фонтане искупать - дешевле вышло бы )))
    05.08.2017 19:05
    0 | 0
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