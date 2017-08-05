Внезапно вспыхнувшая ревность обошлась молодому человеку из Торжка в 6 тысяч рублей

Торжокский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении 19-летнего жителя города Торжка.

Ночью 18 июня во дворе дома он договорился встретиться с бывшей возлюбленной под предлогом вернуть принадлежащие ей вещи. Как позже он признался в суде, на самом деле этот предлог был надуманным, и ему хотелось восстановить с девушкой прекращённые ранее отношения.

Но девушка пришла на встречу не одна, а со своим знакомым. Бывший молодой человек измены не потерпел и под влиянием внезапно возникшей неприязни и ревности ударил незнакомца по лицу и по голове.

На судебном разбирательстве молодой человек вину признал полностью. Обстоятельства произошедшего подтвердили свидетели.

Поступок квалифицирован по ст. 6.1.1 КоАП РФ как совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Суд постановил назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере, приближённом к минимальному, и признав подсудимого виновным в совершении административного правонарушения по ст.6.1.1 КоАП РФ, назначил наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей, как сообщает пресс-служба Торжокского городского суда.