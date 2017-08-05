На трассе М-9 Nissan X-Trail не поделил дорогу с легковушкой

ДТП произошло 4 августа на 277 км дороги М-9 «Балтия» Оленинского района.

58-летний водитель Nissan X-Trail при пересечении трассы со стороны Оленино в сторону Молодого Туда не предоставила преимущество в движении "Рено Логан" под управлением 77-летнего водителя.

От удара Nissan перевернулся на крышу. В результате столкновении пострадала 68-летняя пассажирка легковушки. С травмами женщину доставили в медицинское учреждение.