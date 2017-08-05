Жительнице деревни Тверской области грозит 8 лет лишения свободы за кусты мака в огороде

Наркосодержащие растения обнаружили нелидовские наркополицейские в рамках операции «Мак»..

На приусадебном участке у жительницы деревни Будино росли кусты, имеющие внешнее сходство с наркосодержащим растением. Всего у женщины изъяли 285 таких кустов. Исследованием ЭКЦ УМВД России по Тверской области установлено, что изъятое является наркосодержащим растением мак.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области