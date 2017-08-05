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Жительнице деревни Тверской области грозит 8 лет лишения свободы за кусты мака в огороде

Жительнице деревни Тверской области грозит 8 лет лишения свободы за кусты мака в огороде - ТИА
05 Августа 2017 11:22
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Наркосодержащие растения обнаружили нелидовские наркополицейские в рамках операции «Мак»..

На приусадебном участке у жительницы деревни Будино росли кусты, имеющие внешнее сходство с наркосодержащим растением. Всего у женщины изъяли 285 таких кустов. Исследованием ЭКЦ УМВД России по Тверской области установлено, что изъятое является наркосодержащим растением мак.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Метки: мак в огороде умвд по тверской области
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Комментарии (16)

  • antiER 
    Иногда мак специально подсеивают, особенно людям пожилого возраста, которым по барабану, что у них растет в палисаднике (
    05.08.2017 11:44
    0 | 7

    • Viktor69 
      За мак до 8 лет, который на огород могли и птицы занести, на фото явно не преднамеренные посадки, но план превыше всего, с настоящими наркоторговцами тяжело бороться, как и с казнокрадами - утащил 10 млрд. руб. получи 10 лет условно, не страна а королевство кривых зеркал.
      05.08.2017 14:44
      0 | 0

    • nikruslan15 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
      05.08.2017 15:16
      0 | 0

  • romich 
    У моих бабушек  всегда рос мак,  они его собирали и добавляли  в выпечку.  Одна избавилась  от кустов после визита участкового,  который посоветовал всё убрать.  Вторая последовала её  примеру.
    05.08.2017 11:48
    0 | 6

  • Эго 
    Маразм крепчал.. А чё так мало - всего 8 лет? Тут только пожизненное...
У моей бабушки точно таким же маком грядка была засеяна, как и у ее соседок. И никаких наркоманов не было, зато были офигенные пирожки с маком, толченым с сахаром в ступке(!) ...  непредаваемый вкус, который не достичь ни одним современным миксером-измельчителем.
    05.08.2017 12:06
    0 | 10

    • horton 
      Это верно. Моим бабушкам даже на ум не пришло бы, покупать мак для выпечки в магазине...
      05.08.2017 14:16
      0 | 1

  • ДеД 
    Дык нариков-то сколько стало! И всё из-за этих бабок!
    05.08.2017 12:17
    0 | 4

    • Эго 
      И не говорите, ДеД )) Бабки - основная причина наших экономических, политических и морально-нравственных проблем. (Почти предвыборный лозунг... )
      05.08.2017 12:25
      0 | 3

    • hell 
      Ага, алкашей тоже, потому как бабки еще и самогон гонят... )
      05.08.2017 12:27
      0 | 4

      • Эго 
        Да вааще... беспредельщицы. Не токмо самогон, но и дедов гоняют... А уж сколько от них рыбка золотая натерпелась -только Пушкину под силу пересказать.
        05.08.2017 12:45
        0 | 2

        • umorist 
          У Пушкина не бабка, а СТАРУХА!
          05.08.2017 13:36
          0 | 1

  • hatamoto san 
    было бы интересно узнать год рождения подозреваемой - если лет 70, то вряд ли был умысел...
    05.08.2017 13:41
    0 | 1

    • ДеД 
      Был ли, не был... Закон, как говорится,  сед лекс, хотя и дура!
      05.08.2017 14:20
      0 | 2

      • hatamoto san 
        неужели посадят бабку наркобаронессу??????
        05.08.2017 15:06
        0 | 0

  • hell 
    Блин, на даче 2- 3 цветочка есть.... меня посадят...
    05.08.2017 14:46
    0 | 0

  • Кубит 
    Под запрет попадают далеко не все.
Запомните их названия:
- мак снотворный (Papaver somniferum L.),
- мак щетинконосный (Papaver setigerum D. C.),
- мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.),
- мак восточный (Papaver orientale L.).
https://www.ul.kp.ru/daily/25727/2718155/

"Разумеется, реальный срок простому цветоводу вряд ли присудят. Для начала предупредят и попросят все маковые цветочки выдернуть и утилизировать. Не послушаетесь или рьяно встанете на защиту цветов, отгоняя сотрудников полиции от цветника вилами или граблями, – получите штраф. Ну а тем, кто выращивает маковую продукцию в крупных и особо крупных масштабах (к цветоводам это не относится) – грозит серьезный срок."

 Подробнее:  http://flower.hozvo.ru/kakoy_mak_mozhno_sazhat_na_uchastke-83696

Бабуля рьяно встала на защиту мака?
    05.08.2017 14:46
    0 | 0
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