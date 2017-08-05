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100 лет со дня образования отмечает город Бологое

100 лет со дня образования отмечает город Бологое - ТИА
Флаг Бологовского района
05 Августа 2017 10:43
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5 августа Бологовский район отмечает 90-летие, а сам город - 100 лет со дня образования. Празднование приурочено к значимому для района Дню железнодорожника. 

Центральным событием праздника станет праздничное шествие «Экологический карнавал», приуроченное к Году экологии. В мероприятии примут участие представители предприятий, учреждений социальной сферы, общественных организаций. Организаторами шествия объявлен конкурс на лучшую колонну. Критерии оценки – соответствие тематике праздника, четкость построения, звуковое и художественное оформление.

Также в честь Дня железнодорожника в Бологое состоится благотворительный пробег. Ожидается, что в акции примут участие не менее 200 человек.

В этот же день дни рождения отмечают Сонковский, Бежецкий, Старицкий, Молоковский районы. Здесь также пройдут праздничные мероприятия, в которых примут участие жители и гости территорий.

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Метки: бологое юбилей бологое
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Комментарии (6)

  • ДеД 
    Чудеса с этими датами!
Село Бологое впервые упоминается в официальных документах в 1495 году.
Станция Бологое появилась в 1851 году.
Статус города Бологое получило указом Временного правительства 23 мая 1917 года.
    05.08.2017 11:05
    0 | 2

    • nikruslan15 
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      05.08.2017 15:16
      0 | 0

  • antiER 
    С наступающим Днём железнодорожника как Бологовчан, так и всех работников отрасли Тверской области!
    05.08.2017 11:40
    1 | 0

    • pessimist 
      "Бологовчан" - это что, армянская фамилия? Тогда надо писать через -ян. Жителей города принято называть "бологовцы"
      05.08.2017 12:49
      0 | 1

  • russs 
    >Также в честь Дня железнодорожника в Бологое
В Бологом! Склоняется несмотря на протесты местных.
    05.08.2017 13:55
    0 | 2

  • horton 
    "гость территории" - надо бы запомнить )))
    05.08.2017 14:21
    0 | 1
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