100 лет со дня образования отмечает город Бологое

5 августа Бологовский район отмечает 90-летие, а сам город - 100 лет со дня образования. Празднование приурочено к значимому для района Дню железнодорожника.

Центральным событием праздника станет праздничное шествие «Экологический карнавал», приуроченное к Году экологии. В мероприятии примут участие представители предприятий, учреждений социальной сферы, общественных организаций. Организаторами шествия объявлен конкурс на лучшую колонну. Критерии оценки – соответствие тематике праздника, четкость построения, звуковое и художественное оформление.

Также в честь Дня железнодорожника в Бологое состоится благотворительный пробег. Ожидается, что в акции примут участие не менее 200 человек.

В этот же день дни рождения отмечают Сонковский, Бежецкий, Старицкий, Молоковский районы. Здесь также пройдут праздничные мероприятия, в которых примут участие жители и гости территорий.