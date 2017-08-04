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В Тверской области УК не смогла отказаться от управления домом

04 Августа 2017 21:10
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27 сентября 2016 года ООО «УК ЖКХ «Управдом» уведомило председателя совета дома № 1 по ул. Васильковского г. Конаково о расторжении договора управления. Компания сообщила обслуживающим организациям ООО ИЦ «Лифт», ООО СП «Волга», ООО «ГИРЦ», МУП «Энергетик», Калининское отделение АО «АтомЭнергоСбыт», МУП «Водное хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково», ООО «РТП+» о расторжении договоров на техническое содержание и обслуживание лифтов, теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения, вывоз твердых бытовых отходов и начисления платы гражданам за коммунальные услуги. Казалось бы, всё решено. 

Однако выяснилось, что согласно реестру лицензий ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области до сих пор дом № 1 по ул. Васильковского г. Конаково из перечня многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК ЖКХ «Управдом», не исключен. А это прямое нарушение требований ст. 198 Жилищного кодекса РФ, которое свидетельствуют о нарушении процедуры прекращения деятельности по управлению домом. Прокуратура направила в суд иск об обязании общества надлежащим образом исполнять обязанности по управлению указанным домом, оказывать коммунальные услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до выбора одного из способов управления домом. 

Решением Конаковского городского суда Тверской области исковые требования прокурора удовлетворены.

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Метки: управляющие компании прокуратура тверской области
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Комментарии (1)

  • sp911 
    Это Россия, детка!!!
    04.08.2017 22:23
    0 | 1
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